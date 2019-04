S-a triplat filajul! Daca Mihai Busuioc nu s-ar fi lasat ”documentat” exact de cine nu trebuia, dupa cum se va convinge singur cat de curand, Curtea de Conturi ar fi putut da o adevarata lovitura de imagine prin verificarea ”cheltuielilor operative” ale serviciilor secrete. Dintre care unele structuri care au pus botul parca ”prea ca la tara” la […] S-a triplat filajul! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

