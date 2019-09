Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, 54 de ani, plecat de la FCSB la inceputul lunii august, a vorbit despre una dintre cele mai pregnante probleme de la fosta sa echipa, cea a preparatorului fizic. Fostul oficial fecesebist a trecut in revista cateva episoade reprezentative pe care le-a trait la FCSB in anii anteriori,…

- Intr-un avion, un avocat nimereste langa o blonda mishto. Bla, bla, tot incerca sa intre in vorba cu ea... nimic. Blonda se uita pe geam, mai incerca sa doarma... Avocatul, enervat:- Uite, hai sa jucam un joc mishto! Eu iti pun tie o intrebare si daca nu stii imi dai 5$, apoi imi pui tu mie o intrebare…

- Portarul nr. 2 al echipei FC Barcelona, Neto, sosit in aceasta vara de la Valencia, va fi operat marti la incheietura mainii stangi dupa ce a suferit o accidentare in aceasta zona, a informat gruparea catalana.

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Bistrita, ca urmeaza o batalie electorala, alegerile prezidentiale, in care social-democratii nu intra in genunchi. ”Intram in picioare, intram puternici, intram cu solutii si vom castiga”, le-a spus Fifor participantilor la Conferinta Judeteana…

- Un politist din judetul Timis a fost injunghiat in picior, joi seara, in timpul unei interventii la un scandal izbucnit intr-un bar.Joi seara, in jurul orei 21,45, la dispeceratul Poliției orașului Faget, din judetul Timis, s-a primit o solicitare, de la un bar din localitatea Surducu Mic,…

- Locuitorii de pe str. Rachetei, bd. Republicii nr. 41, 43, 43A, 45, 45A. din Baia Mare nu vor avea apa marti, 2 iulie, in intervalul orar 07.30-12.00 din cauza lucrarilor de cuplare la conducta Dn400. Nu vor avea apa marti, in intervalul orar 08.300-14.300, nici localnicii de pe str. Pintea Viteazul,…

- Președintele rus Vladimir Putin a confirmat prezența mercenarilor din companiile militare private rusesti in Siria, insa le-a negat statutul de participanți la ostilitați armate. Astfel, la conferinta auala sustinuta ieri, la Moscova, corespondentul BBC i-a adresat lui Putin urmatoarea intrebare: „De…

- Kamara este un tata model care face tot ce poate pentru copiii lui. In mod special pentru baiețelul sau, micuțul Leon! De cați bani mai are nevoie pentru a duce la bun sfarșit tratamentele și transferurile de celule stem pentru Leon și care sunt pașii de urmat pentru a-și pune fiul pe picioare, ne-a…