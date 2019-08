S-a reluat licitaţia pentru Axa rutieră Iaşi-Suceava Licitatia pentru atribuirea contractului de lucrari pe portiunea ieseana a Axei rutiere strategice 1 a fost reluata vineri. Valoarea estimata este cu peste 67 de milioane de lei mai mare decat la prima tentativa, respectiv 208,8 milioane fata de 141,6 milioane de lei. Actualizarea devizului a fost aprobata la inceputul acestei saptamani de consilierii judeteni, opozitia reprosand conducerii CJ ca banii alocati suplimentar din bugetul administratiei judetene sunt consecint (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

