Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit, caci diseara, de la 20:00, Antena 1 difuzeaza finala sezonului special Chefi la cuțite, in care trei echipe talentate vor intra in cursa pentru titlu și premiul de 10.000 de Euro.

- Așteptarea a luat sfarșit, caci diseara, de la 20:00, Antena 1 difuzeaza finala sezonului special Chefi la cuțite, in care trei echipe talentate vor intra in cursa pentru titlu și premiul de 10.000 de Euro.

- CHEFI LA CUTITE. Bucatarii in tunici rosii, coordonati de chef Catalin Scarlatescu, au fost cei care au castigat ultima etapa, asigurandu-i chefului doua echipe in marea finala a show-ului.

- Emotii mari pentru cele trei familii care au intrat aseara, alaturi de chefii Bontea, Dumitrescu si Scarlatescu in bucataria Chefi la cutite, in ultimul battle al sezonului special.

- Cea de-a doua confruntare pe echipe din sezonul special Chefi la cuțite a stralucit in culoarea galben, caci familia Baițoi, bucatarii lui chef Florin Dumitrescu, au reușit sa se califice in finala celui mai iubit show culinar.

- Cea de-a doua confruntare pe echipe din sezonul special Chefi la cuțite a stralucit in culoarea galben, caci familia Baițoi, bucatarii lui chef Florin Dumitrescu, au reușit sa se califice in finala celui mai iubit show culinar. Pa parcursul a trei sesiuni de gatit pline de evenimente neașteptate, Nadejda…

- Chefi la cuțite, episodul șase al sezonului special dedicat familiilor. A fost o ediție spectaculoasa, condimentata cu un „accident” de zile mari, momente de panica, dar și reacții savuroase. Ruby a fost altoita de bunica ei, iar doi dintre chefi au trait șocuri teribile.

- Azi, de la 20:00, in a treia zi de Paște, Antena 1 difuzeaza marea premiera a sezonului special Chefi la cuțite, dedicat familiilor. Pentru ca talentul gastronomic se moștenește din generație in generație, Nea Marin va intra in arena celui mai iubit show culinar diseara alaturi de cei mai incredere…