- In data de 21 aprilie 2019, politistii locali din cadrul Serviciului 3 Politie Locala, care desfasurau activitati de mentinere a ordinii si linistii publice in zona Piata Unirii, au prins o femeie care distrugea spatiul verde ornamental amenajat in fata sediului secundar al Universitatii "Al. I. Cuza"…

- Un fost invatator si-a omorat vecinul. Motivul este halucinant. Gainile victimei ii distrugeau gradina. Sotia barbatului atacat a vazut intreaga scena si a sunat dupa ajutor. Agresorul a fost retinut pentru omor.

- Principalul suspect in cazul crimei pasionale comise in apropierea garii din Timișoara a fost prins miercuri dimineața. Florin Scripcariuc a dezvaluit ca a fost orbit de gelozie in momentul in care și-a ucis fosta concubina cu care are un copil de doi ani. Tanarul de 33 de ani a spus ca femeia l-ar…

- Opt persoane au fost transportate la spital, dintre care doua în stare grava, dupa ce doua microbuze în care se aflau 27 de pasageri, dintre care unul se îndrepta spre Republica Moldova, s-au ciocnit sâmbata seara, 13 aprilie, în zona comunei Lețcani, județul Iași.…

- Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a aparat, luni, la Inalta Curte fata de acuzatiile Inspectiei Judiciare potrivit carora ar fi incalcat Regulamentul de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie cand a emis un ordin prin care a delegat un judecator sa controleze activitatea procurorilor.…

- „La data de 6 martie, politistii Sectiei 6 Iasi au fost sesizati cu privire la faptul ca agentii de paza din incinta unei societati comerciale au surprins o femeie, in timp ce ar fi incercat sa sustraga produse din magazine. Politistii s-au deplasat la fata locului unde au stabilit faptul ca o femeie…

- Val de indignare pe rețelele de socializare, dupa ce un invațator de la un colegiu de elita din Iași a corectat lucrarea unui elev și a gasit greșeli inexistente. Tatal copilului a postat fotografia lucrarii pe internet.

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Mazda CX-5 care figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. In ziua de 04 februarie a.c., in jurul orei 05.15, in Punctul…