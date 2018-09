Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste astazi pentru a transa disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea, care ii are printre semnatari pe Gabriela Firea, Adrian…

- Vicepreședintele PSD Paul Stanescu nu o susține pe Gabriela Firea la conducerea partidului, în cazul în care se va decide schimbarea lui Liviu Dragnea din fruntea social democraților, iar Firea ar candida, transmite Realitatea de Olt.

- Surse din interiorul PSD au dezvaluit ca pana vineri, 14 septembrie, 28 de de PSD-isti (presedinti de organizatii si membrii CEx) vor redacta o scrisoare ce va produce un adevarat cutremur in interiorul PSD. Mai exact, se va cere atat convocarea Comitetului Executiv National al PSD, precum si un vot…

- O sedinta a coalitiei PSD-ALDE va avea loc joi, la Parlament, de la 15:00. Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu se vor intani cu ministrii Transporturilor si Energiei, Lucian Sova si Anton Anton, pentru discutii despre infrastructura si energie, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

- Premierul Viorica Dancila a avut o discutie telefonica, marti, cu liderii Coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, imediat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a suspendat sedinta CSAT, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.

- Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de azi nu figureaza niciun proiect de ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. Insa ordinea de zi ar putea fi suplimentata pe ultima suta de metri. Potrivit unor surse politice, Calin Popescu Tariceanu s-ar opune unei ordonante de urgenta care sa-i salveze…

- Potrivit unor surse politice, Calin Popescu Tariceanu s-ar opune unei ordonante de urgenta care sa-i salveze de puscarie pe mai multi lideri politici, in special pe Liviu Dragnea. Pe de alta parte, unul dintre liderii PSD sustine ca Guvernul poate adopta o noua OUG 13 fara ajutorul lui Tariceanu, insa…

- Codul penal, dezbatere și vot in Parlament. PSD a stabilit calendarul pentru adoptarea modificarilor la Codul penal. Potrivit unor surse din partid, controversatele amendamente care fac referire la abuzul in serviciu vor fi discutate joi, de comisia speciala condusa de Florin Iordache, urmand ca votul…