- Prezentatoarea TV Emma Zeicescu (TVR) și fostul ei iubit, prezentatorul TV Claudiu Popa (Realitatea TV), au fost puși sub invinuire de procurorii DIICOT pentru deținere de droguri de risc in vederea consumului. Libertatea va prezinta cum au fost prinsi cu tigari cu cannabis cei doi. Totul s-a petrecut…

