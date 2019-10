Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul oficial al Partidului Comunist din China, People's Daily, a criticat compania Apple din cauza unei aplicații care avertizeaza cu privire la locațiile poliției din Hong Kong și este folosita de protestatari în timpul protestelor, scrie ABC. Ziarul nu a menționat numele aplicației…

- Premierul Dancila participa la deschiderea anului universitar la Alexandria in Eveniment / on 30/09/2019 at 17:22 / Premierul Viorica Dancila și-a anunțat participarea la deschiderea anului universitar la Alexandria. Aceasta va fi prezenta la festivitatea oficiala ce va avea loc in campusul Universitați…

- Tragedie intr-o familie din Viișoara/ Un bebeluș de numai 6 luni și-a pierdut viața in Eveniment / on 16/09/2019 at 09:38 / Tragedie intr-o familie din Viișoara, dupa ce un bebeluș lasat nesupravegheat s-a inecat cu un bob de strugure. Din primele informații, se pare ca mama fetiței de numai 6 luni…

- 13 percheziții in Olt și Teleorman, intr-un dosar de evaziune fiscala in Eveniment / on 12/09/2019 at 08:40 / 13 percheziții domiciliare sunt efectuate, la aceasta ora, in Olt și Teleorman, in vederea probarii activitații infracționale a doi barbați banuiți de evaziune fiscala, informeaza Poliția…

- Tanar din Țiganești, candidat la titlul de “cel mai ghinionist hoț” in Eveniment / on 10/09/2019 at 20:10 / Un tanar de 22 de ani, din Țiganești, poate candida la titlul de “cel mai ghinionist hoț”, dupa ce s-a gandit sa-și faca singur dreptate și a intrat in casa barbatului pentru care muncise pe…

- Stimulente financiare pentru cei 11 elevi din Teleorman care au obținut medii de 10 la Bacalaureat și Evaluarea Naționala in Social / on 28/08/2019 at 11:06 / Cei 10 absolvenți de liceu, din Teleorman, care au obținut medii de 10 la examenul de Bacalaureat din acest an, dar și un absolvent de clasa…