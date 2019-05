Rusia/1 Mai: Peste 100 de arestări în cursul unor manifestaţii anti-Putin Peste 100 de persoane au fost retinute miercuri de politie si de membri ai garzii nationale in Rusia in cursul unor proteste care au avut loc cu prilejul zilei de 1 Mai, au anuntat activisti anti-guvernamentali si un grup de monitorizare a drepturilor omului OVD-Info, relateaza Reuters.



Potrivit OVD-Info, 124 de persoane au fost retinute in Rusia, cele mai multe cazuri de retinere, 68, fiind inregistrate la Sankt-Petersburg, unde sute de persoane au iesit in strada si au cerut alegeri corecte.



Peste 2.000 de persoane au participat la o manifestatie autorizata de autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 60 de persoane au fost retinute in timpul unei manifestatii organizate la Sankt Petersburg cu prilejul Zilei Internationale a Muncii si perturbate de sloganuri anti-Putin, relateaza AFP, care citeaza organizatia OVD-Info, specializata in monitorizarea arestarilor.

- Politia din Istanbul a anuntat ca a retinut miercuri 127 de persoane pentru tentativa de organizare a unor manifestatii ilegale in diferite zone ale orasului cu prilejul zilei de 1 Mai, relateaza Reuters. Politia a incercuit piata centrala Taksim din Istanbul, dar grupuri mici de demonstranti au reusit…

- Israelul va elibera doi prizonieri sirieni dupa ce ramasitele pamantesti ale unui soldat israelian dat disparut din 1982 au fost recuperate de catre forte speciale ruse in Siria, potrivit unui oficial israelian, transmite sambata agentia Reuters. Rusia, un aliat-cheie al Damascului, a predat in aceasta…

- "Cel putin 54 de persoane sunt date disparute (...) Este imposibil ca ele sa fi supravietuit", a spus politia. Accidentul s-a produs luni seara in statul Kachin, o regiune montana bogata in jad, in care se produc cu regularitate catastrofe similare. El a creat un imens "lac de noroi",…

- Cel putin 20 de persoane au murit, iar opt au fost ranite, dupa ce autobuzul cu care calatoreau a luat foc in capitala peruviana Lima, a informat un purtator de cuvant al pompierilor, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O parte a unei cladiri din incinta Universitatii de tehnologia informatiilor, mecanica si optica din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) s-a prabusit sambata, serviciile de urgenta locale precizand ca nu au fost raportati raniti pana in prezent, transmit agentiile de presa ruse, informeaza Reuters.…

- O parte a unei cladiri din incinta Universitatii de tehnologia informatiilor, mecanica si optica din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) s-a prabusit sambata, serviciile de urgenta locale precizand ca nu au fost raportati raniti pana in prezent, transmit agentiile de presa ruse, informeaza Reuters,…

- Zidurile unui imobil al Universitatii din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) s-au prabusit sambata, mai multe persoane fiind prinse sub daramaturi, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Operațiune in forța a trupelor de securitate in Egipt:…