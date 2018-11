Stiri pe aceeasi tema

- Fierb apele in Marea Neagra, dupa ce Rusia a atacat si a capturat trei nave ucrainene in Marea Azov. O filmare arata momentul exact in care unul dintre vasele militare rusesti lovește o ambarcațiune ucraineana.

- Situație periculoasa in vecinatatea Romaniei. Rusia a deschis focul și a sechestrat trei nave ucrainene in Marea Neagra. Romania, reactie oficiala dupa ce Rusia a atacat trei nave ucrainene ”Suntem profund preocupati de evenimentele din Marea Azov. Agresiunea si violarea dreptului international…

- Ucraina a facut un pas important in sensul instituirii legii martiale dupa capturarea de catre Rusia a trei nave ale Fortelor navale ucrainene in urma unui incident armat soldat cu raniti in stramtoarea Kerci, eveniment care a provocat o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, relateaza…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au încalcat legile maritime internationale duminica, dupa ce autoritatile ruse au încercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze în jurul Crimeei în drumul spre un port ucrainean, relateaza Reuters…

- Fortele navale ucrainene acuza Rusia ca a deschis duminica seara focul asupra unor nave din flota lor in Marea Neagra, lovind o nava si ranind un membru al echipajului, relateaza Reuters si AFP. Anuntul a fost facut pe contul de Facebook al Fortelor navale ucrainene dupa o zi de escaladare…

- Rusia este preocupata de activitatile militare organizate de Alianta Nord-Atlantica in apropierea frontierelor ruse, afirma ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizand Ucraina ca nu poate organiza manevre militare in Marea Azov, situata in nordul Marii Negre.

- Aproape 700 de militari din opt tari membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si din Ucraina, precum si in jur de 40 de avioane participa la exercitiul aerian international "Clear Sky-2018" la aerodromul Starokonstatinov din vestul Ucrainei, pe fondul crizei cu Rusia vecina.

- Ucraina a decis sa mareasca prezența militara navala in Marea Azov, potrivit anuntului postat pe pagina de Facebook a Marinei ucrainene, care precizeaza ca este vorba despre creșterea gruparii navale și a unitatilor de artilerie de coasta. Potrivit comandantului marinei ucrainene, Igor Voroncenko, astfel…