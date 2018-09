Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ore bune de tacere, partea israeliana si-a exprimat „tristetea“ in legatura cu moartea a 15 militari rusi aflati la bordul avionului Il-20 doborat luni seara in Marea Mediterana si a precizat ca nu are nicio vina in acest incident.

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu l-a avertizat marti pe omologul sau israelian Avigdor Liberman ca Moscova isi rezerva 'dreptul sa riposteze' dupa doborarea din greseala de catre apararea antiaeriana siriana a unui avion de recunoastere rusesc, cu 15 militari la bord, Rusia considerand…

- Ministerul rus de Externe a anunțat marți ca l-a convocat pe ambasadorul israelian la Moscova pentru a discuta despre doborarea in mod accidental a unui avion militar rusesc de forțele siriene, dupa ce Israel a lansat mai multe rachete asupra Siriei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de…

- Rusia a acuzat sambata Washingtonul ca a permis scurgerea in presa a unei scrisori confidentiale trimise de un inalt responsabil militar rus omologului sau american, documentul continand propuneri privind cooperarea in Siria, transmite AFP. ''Suntem deceptionati de incapacitatea…

- Rusia va trimite politisti militari pe Inaltimile Golan, la granita dintre Siria si Israel, si va amplasa opt posturi de monitorizare pentru a evita provocari, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova.

- Wagner nu este singura companie militara privata aflata la dispozitia armatei ruse in Siria. Un post TV din Rusia dezvaluie numele unei alte trupe de mercenari cu legaturi in Ministerul Apararii de la Moscova.

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu insinueaza ca Rusia manipuleaza clima pentru a avea vreme frumoasa in timpul Campionatului Mondial de fotbal. Liderul PSD este sustinut de cosmonautul Dumitru Prunariu, fost ambasador al Romaniei la Moscova.