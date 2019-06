Rusia-SUA, tratat nuclear. Vladimir Putin, anunţ îngrijorător 'Daca nimeni nu doreste prelungirea acordului START, atunci noi nu o vom face (...). Am spus de o suta de ori ca suntem gata' sa nu-l prelungim, a declarat Putin in timpul unei intalniri avute cu directori ai agentiilor de presa, in marja Forumului Economic de la Sankt-Petersburg, in nord-vestul Rusiei. Potrivit lui Putin, toate tarile care detin arme nucleare trebuie sa participe la negocieri pentru limitarea si controlul asupra armelor strategice. 'Trebuie atrase (in negocieri) toate tarile nucleare. Toate puterile nucleare, oficiale sau ''neoficiale', a subliniat presedintele rus. El… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

