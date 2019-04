Rusia se pregateste de un razboi la scara larga in Europa, sustine un inalt responsabil ucrainean

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se pregateste de un razboi la scara larga in Europa, concentrand in ultimii ani la frontiera estica a NATO unitati de atac, a avertizat secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei (SNBO), Oleksander Turcinov, exprimand temerea ca Ucraina va fi primul avanpost pe care…

- Rusia ar pregati o invazie in Ucraina din trei directii – nord, est si sud, a sustinut miercuri Viktor Mujenko, seful Statului Major al fortelor armate ucrainene, citat de Ukrinform, agentia de presa oficiala a Kievului. ‘Noi prognozam amenintari militare in trei dintre cele patru directii geografice…

- Anexarea de catre Federatia Rusa a peninsulei Crimeea si 'ocuparea' unei parti a teritoriului din Donbas (estul separatist prorus al Ucrainei) au constituit prologul razboiului hibrid al Kremlinului impotriva Uniunii Europene, NATO si a intregii lumi democratice, a declarat marti presedintele ucrainean…

- Moscova a concentrat peste 87.000 de militari la frontiera sa cu Ucraina, a declarat marti seara ambasadorul Kievului la Natiunile Unite, Vladimir Ielcenko, la o reuniune a Consiliului de Securitate consacrata implinirii a patru ani de la semnarea in februarie 2015 a acordurilor de la Minsk, destinate…

- Numarul de arme și militarilor ruși in Donbas și in jurul acestuia, precum și numarul de incalcari ale armistițiului nu indica deloc dorința Federației Ruse de a soluționa conflictul, a declarat reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Vladimir Elcenko, in discursul sau la Consiliul de Securitate…

- Toate tipurile de marfuri moldovenesti pot fi exportate din 31 ianuarie pe piata Federatiei Ruse, tranzitand teritoriul Ucrainei. Despre aceasta a anuntat vineri seara, 1 februarie, presedintele Igor Dodon, in cadrul unei conferinte de presa, sustinute in Aeroportul International Chisinau, la intoarcerea…

- Igor Dodon a anuntat miercuri, 30 ianuarie, ca s-a inteles cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe problema exportului produselor moldovenesti, dupa ce Moscova a luat decizia de a interzice importul in Federatia Rusa a produselor care tranziteaza Ucraina.