- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a facut in aceasta dimineata o vizita la redactia "Ziarului de Iasi". El a purtat o discutie informala cu reprezentantii ziarului in care a descris abordarile si provocarile din politica externa a Republicii Moldova in contextul actualei coalitii…

- Ministrul moldovean de Externe, Nicu Popescu, a declarat, în cadrul unui interviu acordat agenției ruse TASS, ca Republica Moldova își dorește normalizarea relațiilor cu Rusia, scrie Mediafax. „S-au acumulat foarte multe lucruri negative în relațiile ruso-moldovene în…

- Subiectul revenirii la Planul Kozak nu este relevant in procesul de reglementare a conflictului transnistrean la ora actuala, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Republicii Moldova, Alexandru Roitman, intr-o reactie la recentele declaratii ale ministrului rus de externe,…

- Moscova pledeaza pentru revenirea la principiile din Memorandumul Kozak, potrivit ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, citat luni de Radio Chisinau, cu referire la media ruse, potrivit Agerpres. In cadrul unui forum de tineret, Lavrov a spus Rusia pledeaza pentru solutionarea politica…

- Pentru Romania "este o tema faptul ca o parte din teritoriul Republicii Moldova este ocupat si in prezent de trupe din Federatia Rusa", a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, intr-o declaratie de presa comuna cu omologul sau moldovean, Nicolae Popescu. Seful…

- Seful diplomatiei romane a spus ca trupele ruse din Transnistria sunt "unele sub forma de ramasite din Armata a 14-a, altele, Castile Albastre". "La ora actuala, bineinteles ca putem sa discutam despre diverse scenarii. Lucrul cel mai important este cum vor evolua lucrurile in realitate si…

- El si-a amintit momentele tensionate din capitala Republicii Moldova, dupa ce guvernul din care face parte a fost investit. "Eu am avut o experienta foarte interesanta, de mai multe zile (...) eu nu aveam acces in Ministerul de Externe, in care erau cateva zeci de persoane, vreo 20 sportivi…