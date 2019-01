Stiri pe aceeasi tema

- Roskomnadzor, Agenția Federala pentru Supravegherea Comunicațiilor din Rusia, a anunțat luni ca va deschide proceduri administrative impotriva companiilor Facebook și Twitter, deoarece nu au explicat cum se vor conforma legislației naționale, relateaza agenția Interfax preluata de Agerpres. Roskomnadzor…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a anuntat luni retinerea la Moscova a unui cetatean american, identificat drept Paul Whelan, in momentul in care acesta realiza activitati de spionaj. "La 28 decembrie, agenti ai FSB au retinut la Moscova un cetatean nord-american,…

- Cetatenii R. Moldova care muncesc în Federatia Rusa si s-au confruntat cu restrictii impuse de Serviciul Federal pentru migratie al Rusiei vor fi iertati, daca vor reveni în perioada alegerilor prezidentiale în tara. Cel putin asta reiese din informatiile oferite de catre…

- Autoritatile ruse au ordonat companiilor de telecomunicatii Megafon si Vampelkom sa blocheze accesul la serviciile de comunicatii mobile timp de doua saptamani in Ingusetia, in perioada protestelor antiguvernamentale, se mentioneaza intr-un document al autoritatii de reglementare in domeniul telecomunicatiilor…

