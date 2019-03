Ti s-a stricat o priza sau o lampa. Si cauti un electrician. Il gasesti greu. Si e cam ageamiu, fiindca aia buni au plecat in Spania. Dupa ore intregi de telefoane, vine electricianul. Intra pe usa ca un inspector, ca un profesor de istorie. Cu mainile la spate. N-are nicio scula la el. Chiar si […] Rusia e ca un electrician care te lasa fara lumina si iti fura paltonul is a post from: Ziarul National