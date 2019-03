Stiri pe aceeasi tema

- Bombardierul american zbura deasupra apelor internationale in Marea Baltica. Rusia a identificat bombardierul de la o distanta considerabila fata de granita si l-a tinut sub observatie. Doua avioane militare de tip Suhoi-27 au fost trimise sa identifice si sa escorteze aeronava. Dupa ce bombardierul…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va afla luni în Crimeea pentru a participa la marcarea a cinci ani de la anexarea acestei peninsule de catre Rusia, anexare condamnata de Kiev si de comunitatea internationala, dar salutata de majoritatea rusilor, a anuntat Kremlinul duminica, potrivit Agerpres."Presedintele…

- Statele Unite au adoptat sanctiuni impotriva a sase cetateni rusi si opt organizatii din Rusia in legatura cu ''agresiunea continua a Moscovei in Ucraina", a anuntat Trezoreria SUA, potrivit unui comunicat difuzat vineri, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Masura ii vizeaza pe cei care au…

- Saptamana trecuta, flota militara a Rusiei a efectuat exerciții comune cu navele marinei turcești in Marea Neagra și continua sa iși consolideze poziția militara la marginea spațiului NATO. Incepute prin anexarea Crimeei, provocarile din Marea Neagra ale Rusiei s-au intensificat in ultimul…

- Fara prea mult tam-tam, dar sub atenta urmarire a Rusiei, Alianța Nord-Atlantica iși sporește prezența militara in Marea Neagra, scrie Deutsche Welle. Europa a reacționat „destul de lent” din punct de vedere diplomatic la incidentul din stramtoarea Kerci, motiv pentru care NATO a ales o abordare „mai…

- Distrugatorul american USS Donald Cook incepe o noua misiune in Marea Neagra, in scopul consolidarii "stabilitatii regionale" prin cooperarea cu partenerii din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, anunta Flota a VI-a a Fortelor Navale SUA, potrivit mediafax.Citește și: Lovitura pentru Laura Codruța…

- Rusia ia in considerare sa deconecteze de la internet pentru o scurta perioada de timp, in cadrul unui test al capacitaților sale de aparare cibernetica. Este de așteptat ca testul sa aiba loc inainte de 1 aprilie 2019, dar nu s-a stabilit o data exacta. Testul presupune ca schimbul de informații intre…

- Flota rusa a Marii Negre urmareste activitatile navei militare americane USS Fort McHenry, care se afla in portul Constanta, a anuntat luni dupa amiaza Ministerul rus al Apararii, scrie Antena3.ro. Nava americana se afla in Marea Neagra de duminica seara de la ora 21.00. Luni la ora 9.30 8.30, ora Romaniei…