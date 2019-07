Rusia: Aleksei Navalnîi, încarcerat în urmă cu câteva zile, dus la spital din cauza unei alergii puternice Navalnii ispaseste din aceasta saptamana o pedeapsa de 30 de zile de inchisoare pentru ca lansase un apel la organizarea unei manifestatii la Moscova pentru a protesta fata de refuzul puterii de a permite candidatilor opozitiei sa participe la alegerile municipale din capitala rusa preconizate sa aiba loc la 8 septembrie. In pofida interdictiei, manifestatia a avut loc sambata in centrul Moscovei, iar fortele de ordine au arestat 1.373 persoane, intr-una dintre cele mai importante actiuni de represalii din ultimii ani, potrivit unui bilant publicat duminica de organizatia neguvernamentala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

