- O placa memoriala a fost inaugurata vineri, cu doua zile inainte de alegerile prezidentiale ruse, la Moscova, pe fatada imobilului in care a locuit Boris Nemtov, liderul opozitiei ruse asasinat in urma cu trei ani langa Kremlin, a constatat o jurnalista AFP.

- Oficial, Vladimir Putin are sapte contracandidati la scrutinul de duminica, 18 martie, cand liderul de la Kremlin intra in cursa pentru un nou mandat prezidential. Aleksei Navalnii, insa, principalul opozant al lui Putin, a fost declarat neeligibil. Cine sunt presonajele-cheie ale scrutinului din Rusia:…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a povestit ieri despre discuțiile pe care le-a avut in perioada mandatului cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Totodata, politicianul a sugerat ca Rusia nu ar mai avea niciun interes strategic legat de teritoriul intre Prut și Nistru. „Am discutat…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca va discuta despre cazul spionului rus otravit, insa abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Vladimir Putin a raspuns unei intrebari adresate de un jurnalist BBC, referitoare la Serghei Skripal, fostul spion rus otravit in…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, un critic feroce al presedintelui Vladimir Putin, a aparat decizia tarii sale de a creste numarul de arme nucleare detinute, informeaza joi dpa. "Rusia are nevoie de un echilibru atomic de putere cu Statele Unite si trebuie sa-l mentina si sa-l…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…

- In discursul anual despre starea natiunii, care intervine cu mai putin de trei saptamani inainte de alegerile prezidentiale, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia dezvolta o racheta, botezata Sarmat, care nu are „frica” de sistemele americane antiracheta. In plus, liderul de la Kremlin a anuntat…

- Vladimir Putin a adaugat ca arma ar fi fost testata anul trecut in cadrul discursului anual despre starea națiunii, care s-a transformat intr-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși. Declarațiile vin cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie,…

- „Stimate domnule cancelar! Va rugam sa anulați calatoria dvs. la Moscova „, – face apel economistul austriac Gunter Fellinger, autorul unui articol din Die Presse, la adresa cancelarului austriac Sebastian Kurz. ”La trei ani de la uciderea lui Boris Nemțov, patru ani de la invazia din Crimeea, Rusia…

- Opozantul numarul unu al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, convocat sa compara luni în fata unui judecator pentru organizarea de manifestatii neautorizate, a acuzat marti autoritatile ruse ca vor sa-l plaseze în detentie pe durata alegerilor

- Mii de oameni au participat, duminica, in Moscova la un mars in memoria lui Boris Nemtov, opozant al regimului condus de Vladimir Putin ce a fost asasinat in urma cu trei ani in apropierea Kremlinului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Mii de moscoviti, inclusiv reprezentanti ai opozitiei, au defilat duminica la Moscova, aducandu-i un omagiu opozantului Boris Nemtov, asasinat in urma cu trei ani langa Kremlin, relateaza AFP.

- Cand este vorba de Rusia, presa occidentala il considera, la unison, pe Aleksei Navalnii drept unicul adversar al lui Putin, singurul care-i poate ține piept și care ar putea sa-l detroneze. Ziarele și televiziunile prezinta manifestațiile de la Moscova in sprijinul Opoziției, politicienii iau poziții,…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…

- Un barbat din Rusia a declarat ieri ca a fost arestat de autoritatile de la Moscova dupa ce cu scurt timp in urma acesta le-a povestit jurnalistilor americani despre munca pe care a depus-o la o „fabrica de troli”, scrie The Hill.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 29 ianuarie si i-a spus liderului de la Kremlin ca Iranul incearca sa transforme Libanul intr-o mare baza de productie a rachetelor. Am scris despre ascensiunea puterii iraniene dupa infrangerea fortelor…

- Fostul guvernator al regiunii ruse Kirov si fost lider al opozitiei, Nikita Belikh, a fost condamnat vineri la opt ani de inchisoare pentru ca a acceptat o mita in valoare totala de 750.000 de dolari, a informat presa de stat rusa. Nikita Belikh, care a condus regiunea centrala Kirov timp…

- Statele Unite sunt "bulversate de eforturile autoritatilor ruse de a reprima opozitia politica", a declarat luni agentiei France Presse purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert. "Conducatorii politici care au incredere in ei insisi nu se tem de vocile discordante…

- Zeci de mii de rusi au incercat sa clatine astazi, tronul Tarului de la Kremlin. In toata tara, au fost mitinguri in care, oamenii i-au cerut lui Vladimir Putin, sa renunte la Putere. I-a infuriat teribil faptul ca, principalul oponent al presedintelui, nu a avut voie sa candideze la alegerile prezidentiale…

- Politia rusa a fortat, duminica dimineata, intrarea in biroul din Moscova al liderului opozitiei, Alexei Navalnii, motivand ca ar fi primit informatii ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Alexei Navalnii a lansat, la…

- Roman Rubanov, un sustinator al lui Navalnii, a scris o retea de socializare ca politia a declarat ca doreste sa verifice informatiile potrivit carora in biroul din Moscova al opozantului rus s-ar afla o bomba.Sute de sustinatori ai lui Aleksei Navalnii participa duminica la proteste in…

- Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza pe rit vechi cu o baie in apele inghețate ale lacului Selinger. Imaginile au fost transmise de televiziunile din Rusia iar liderul de la Kremlin nu a parut deloc deranjat de temperaturile scazute. Inconjurat de preoți, Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza la fel…

- Presedintele american Donald Trump doreste sa vorbeasca cu procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa de campanie a candidatului republican si Moscova in timpul campaniei prezidentiale din 2016, a declarat joi avocatul presedintelui american, Ty Cob,…

- O portiune de bulevard din dreptul ambasadei Rusiei la Washington va deveni "Boris Nemtsov Plaza" (Piata Boris Nemtov), dupa numele opozantului rus asasinat in 2015 la Moscova, potrivit unei rezolutii votate marti de Consiliul municipal al capitalei federale americane, transmite AFP.Rezolutia,…

- Donald Trump a refuzat sa spuna miercuri daca ar accepta sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller in cadrul anchetei referitoare la Rusia, repetand ca nu a existat "nicio conspiratie" intre echipa sa de campanie si Moscova, in 2016, transmite AFP. Conform presei americane,…

- CHIȘINAU, 3 ian — Sputnik. Perioada în care Ivan Bodiu a administrat Republica Sovietica Socialista Moldoveneasca este incontestabil una de prosperitate economica și de dezvoltare fara precedent a capacitaților industriale, agricole și de infrastructura în țara noastra. Pentru…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller. Manafort il acuza pe Mueller ca si-a depasit mandatul anchetand acuzatii care nu au legatura cu un presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie Radio…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Aleksei Navalnii, liderul Opozitiei ruse, a facut un apel public pentru proteste masive in toata Rusia pe 28 ianuarie, transmite Reuters. Navalnii, care a fost impiedicat de autoritati sa candideze la alegerile prezidentiale din martie impotriva lui Putin, le cere rusilor sa sustina prin proteste boicotarea…

- Facțiuni ale opoziției siriene au respins propunerea Rusiei de a participa la o reuniune organizata de aceasta țara in orașul Soci, in luna ianuarie. Reprezentanții opoziției sunt de parere ca autoritațile de la Moscova doresc sa submineze procesul de pace care are loc la Geneva sub auspiciile ONU.…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el având o condamnare penala neanulata. Aleksei Navalnîi însa respinge argumentul ca neconstitutional.…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- 'Serbia acorda o mare importanta mainii prietenesti pe care ne-a intins-o presedintele Putin si ii doreste acestuia succes in alegerile' prezidentiale din martie 2018, a declarat Vucic, in limba rusa, la incheierea unei intrevederi cu Vladimir Putin, in cursul unei conferinte de presa la Kremlin.'Datorita…

- 18 mai 2018, data alegerilor prezidentiale din Rusia, va coincide (?) cu cea de-a patra aniversare a anexarii Crimeei de catre Moscova. Sosit la Kremlin in anul 2000, Vladimir Putin va candida pentru al patrulea mandat care-l va mentine la butoane pana in 2024. Va fi cel mai loogeviv lider rus la putere,…