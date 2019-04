Ministerul de Externe al Rusiei a declarat miercuri ca planurile de crestere a prezentei NATO in Marea Neagra vor declansa noi provocari din partea Ucrainei in Marea Neagra, potrivit agentiilor de presa EFE si TASS. 'Dupa militarizarea nord-estului Europei, linistit anterior sub aspect militar, NATO a decis sa-si sporeasca prezenta militara in Marea Neagra', mentioneaza MAE rus intr-un comunicat. 'Se consolideaza toate componentele - aeriana, terestra si maritima. Reprezentantul permanent al SUA la NATO declara ca aceasta se face pentru a 'asigura trecerea navelor ucrainene',…