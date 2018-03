Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea președintelui rus, Vladimir Putin, cu ministrul Apararii, Serghei Șoigu, și ministrul de externe Serghei Lavrov, dupa care a fost dat ordinul de retragere a trupelor din Siria, a generat o dezbatere curioasa in Internetul de limba rusa.

- Rusia a testat noua racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, în limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a înarmarii la nivel mondial.

- Iskander-M, sistemul de rachete balistice cu raza scurta de actiune al Rusiei, nu va avea rival pe plan international pana cel putin in 2025, a declarat miercuri comandantul-sef al fortelor terestre ale armatei ruse, general-colonelul Oleg Saliukov, intr-un interviu pentru ziarul oficial al Ministerului…

- CHIȘINAU, 6 mart — Sputnik. Un avion militar de transport An-26 s-a prabușit în Siria, anunța Ministerul rus al Apararii. Potrivit informațiilor disponibile, la bordul navei se aflau 26 de pasageri și șase membri ai echipajului. Nicio persoana nu a supraviețuit.…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Adjunctul rus al Apararii, Alexandr Fomin, a denuntat faptul ca SUA vor sa desfasoare noi sisteme de aparare antiracheta in intreaga lume, ceea ce ”ameninta capacitatea de disuasiune nucleara a Rusiei”. ”La ora actuala, Statele Unite duc un efort la scara mare pentru a incercui Rusia cu un scut antiracheta.…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters."Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat…

- Rusia a trimis patru avioane de lupta, Suhoi Su-57, invizibile pe radar, in Siria pentru a actiona „ca factor de mentinere a stabilitatii pe teritoriul Republicii Arabe Siriene si „pentru aeronavele din statele invecinate, care zboara periodic” pe teritoriul statului arab.

- In aceste conditii, "existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva.Ministrul rus a acuzat SUA ca au…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a cerut, intr-o scrisoare adresata ministrilor de externe din Rusia, Iran si Turcia, acordarea de sprijin pentru incetarea focului in regiunea Ghouta Or...

- Ministrul japonez al Apararii, Itsunori Onodera, a avertizat, miercuri, ca Rusia a sporit activitatea militara in apropierea Japoniei, iar aceasta decizie ar putea avea legatura cu faptul ca Japonia s-a alaturat sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv Romania, chiar daca Rusia ca tara nu este numita nici inamic, nici adversar, nici amenintare in sine. Nici Strategia Nationala de Aparare a SUA nu noteaza altceva decat provocari ale Rusiei si doar in…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, citat de Xinhua. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot…

- Rusia a testat ''peste 200 de noi tipuri de arme'' in Siria, a afirmat joi un general rus aflat la conducerea unei comisii parlamentare de aparare, in timp ce Moscova este acuzata ca participa la raidurile sangeroase asupra bastionu...

- Un oficial american sustine ca marina americana isi va intensifica prezenta in Marea Neagra pentru a contracara ofensiva tot mai crescuta a Rusiei in zona, mai ales dupa ce Federatia Rusa a anexat Crimeea in 2014. Sambata, distrugatorul USS Carney a ajuns in Marea Neagra si s-a alaturat navei…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald Trump,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa.Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate de…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- Ministrul de Externe a Olandei, Halbe Zijlstra, a declarat ca regreta minciuna despre o declarație pe care ar fi facut-o Putin in 2006 cu privire la pretențiile teritoriale ale Rusiei fața de țarile vecine.

- SUA cer din nou Rusiei sa opreasca agresiunea din Ucraina si sa se retraga din Crimeea. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat avertizeaza ca sanctiunile la adresa Rusiei vor ramane in vigoare pana cand angajamentele din cadrul acordurilor de la Minsk nu vor fi indeplinite integral.Citeste…

- Probabilitatea unui razboi nuclear este mai mare decat era in timpul Razboiului Rece, iar, daca nu vor fi eliminate armele atomice, problema se pune cand, nu daca sunt folosite arme nucleare, fie intentionat, fie accidental", a declarat miercuri in Parlamentul European, Beatrice Fihn, directorul…

- Un atac cu bomba s-a produs, marți, la o cladire diplomatica rusa din Damasc. Potrivit Ministerului de Externe rus, nu au fost inregistrate victime, dar pagubele materiale sunt insemnate, scrie Reuters. Intr-un comunicat de presa al Ministerului de externe din Rusia se arata ca: ”Nu sunt pierderi. Cladirea…

- Ministerul rus al Apararii l-a decorat pe maiorul Roman Filipov, pilotul avionului SU-25 doborat sambata de rebelii jihadisti in Siria, cu ordinul Erou al Rusiei, afirmand ca acesta, dupa ce s-a catapultat, s-a luptat cu islamistii si, cand a fost inconjurat, s-a aruncat in aer cu o grenada.

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat, sambata, ca armata rusa a atacat cu arme ghidate cu precizie zona in care a fost doborat, in urma cu cateva ore, un avion Suhoi Su-25, in atac fiind ucisi "cel putin 30 de teroristi", relateaza Interfax.

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca aviația rusa a bombardat mai multe zone aflate sub controlul gruparii Al-Nusra, relateza Russia Today. „Cel puțin 30 de teroriști au fost uciși", a mai anunțat Ministerul rus al Apararii. Ministerul rus al Apararii a dat publicitații și imagini cu raidurile…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si în consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor întâlni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita în contextul interceptarii…

- Oficialii forțelor aeriene din Marea Britanie au dezvaluit ultima metoda prin care incearca sa protejeze arhipelagul de agresiunea Rusiei. Deoarece acțiunile intreprinse la comanda lui Putin nu se limiteaza la frontierele estice ale continentului, regatul trebuie sa iși completeze sistemul de aparare,…

- Rusia incearca sa provoace daune economiei Marii Britanii prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti", acuza ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson.

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…

- Secretarul de stat American Rex Tillerson, a pus la colț din nou Rusia pentru atacurile cu arme chimice care continua in Siria, acolo unde regimul Bashar al Assad, in lipsa de alte resurse, lovește enclavele controlate de catre opoziție cu arme chimice, omorand civili și militanți deopotriva.

- Fortele Armate ale Marii Britanii risca sa fie depasite de armata Rusiei, daca nu cresc investitiile in sectorul de aparare, sustine Seful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, in contextul speculatiilor privind reducerea bugetului de aparare, informeaza BBC News Online. Intr-un…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Rusia arunca cu acuzatii in toate directiile in incercarea de a descifra cine anume a atacat baza aeriana Khmeimim si baza navala Tartus din Siria cu ajutorul unor drone improvizate, ghidate de dispozitive GPS - in ceea ce pare a fi primul atac coordonat de acest tip din istorie.

- Rusia si Iranul trebuie sa-si indeplineasca sarcinile si sa impiedice lovituri ale fortelor guvernamentale siriene in provincia Idlib, a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei de presa proguvernamentale Anadolu,…

- "Cum am putea opri razboiul? Exista mai multe solutii. Putem schimba continutul Acordului de la Minsk", a declarat Leonid Kravciuk intr-un interviu acordat postului 112.Ukrainia.In opinia lui Kravciuk, o intrevedere intre liderii Ucrainei si Rusiei ar putea fi un pas major in fata spre…

- In ciuda discuțiilor satisfacute ale lui Putin cu Assad, razboiul din Siria nu este terminat inca pentru Rusia, scrie editorialistul Bloomberg, Leonid Bershidsky. Recent, generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major rus (cunoscut pentru teza razboiului hibrid), a expus analiza sa finala a operațiunilor…

- Operatiunile contra retelei teroriste Stat Islamic "intra intr-o noua etapa", a spus Gavin Williamson, precizand ca Guvernul Marii Britanii va continua cooperarea cu Statele Unite pentru eliminarea membrilor Stat Islamic din Siria si din alte zone ale lumii."Guvernul Marii Britanii este…

- Lista femeilor care intra in cursa prezidențiala din Rusia crește odata cu anunțarea candidaturii soției unui important muftiu, anunța Russia Today.Aina Gamzatova, o jurnalista de succes, șefa celui mai mare holding media musulman din Rusia, și-a inregistrat intenția de a candida la Comitetul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat joi rolul ”crucial” al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic (SI) a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul, relateaza AFP. ”Rusia a avut o contributie cruciala in infrangerea fortelor criminale care…

- Bazele militare Tartus si Hmeimim din Siria, cedate de regimul de la Damasc pentru o perioada de 49 ani Rusiei, vor putea in curand sa gazduiasca nave cu propulsie nucleara. Rusii au inceput deja lucrarile de extindere a celor doua baze.

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Federatia Rusa a finalizat retragerea partiala a trupelor sale desfasurate de peste doi ani de zile in Siria, retragere inceputa la mijlocul lui decembrie la ordinul presedintelui Vladimir Putin, a anuntat vineri ministrul rus al apararii Serghei Soigu, informeaza AFP. "Ordinul dumneavoastra…

- Mai putin de 200.000 de noi migranti sunt asteptati in acest an in Germania, a afirmat duminica ministrul de interne al tarii, informeaza dpa. "La sfarsitul lunii noiembrie, erau in jur de 173.000 si am calculat pentru intregul an ca vor fi sub 200.000 de migranti", a declarat ministrul…

- Avioanele de vanatoare ale Statelor Unite au tras cu rachete de semnalizare catre doua avioane rusesti dupa ce acestea din urma au patruns in spatiul aerian controlat de catre Pentagon, a afirmat un purtator de cuvant al departamentului e Aparare american, informeaza BBC News. Ministerul rus al Apararii…

- Statele Unite nu observa nicio retragere semnificativa a efectivelor militare ruse din Siria, in pofida anuntului in acest sens facut de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Departamentul american al Apararii, exprimand scepticism privind anuntul Moscovei.