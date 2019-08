Stiri pe aceeasi tema

- Curtea suprema a statului australian Victoria a confirmat miercuri condamnarea la sase ani de inchisoare a cardinalului George Pell, pentru viol și pedofilie, striga presa internaționala. Judecatoarea Anne Ferguson de la instanta din Melbourne a precizat ca inaltul prelat in varsta de 78 de ani va putea…

- Vladimir Putin a intarziat joi, a treia oara, la o intalnire cu Papa Francisc, relateaza Reuters. Limuzina presedintelui rus a intrat la Vatican cu peste 50 de minute dupa ora prevazuta. La prima intalnire cu suveranul pontif, in 2013, Putin a sosit cu 50 de minute mai tarziu decat trebuia,…

- Prin intermediul Nuntiaturii Apostolice de Bucuresti, Sfantul Parinte papa Francisc a trimis din Vatican, la 8 iunie 2019, o scrisoare de multumire Preasfintiei Sale Petru Gherghel, episcop de Iasi, dupa vizita pe care papa a facut-o la Iasi, la 1 iunie 2019, in cadrul vizitei Sanctitatii Sale in Romania,…

- Audiența Generala a Papei Francisc de miercuri a fost dedicata vizitei apostolice in Romania. Sfantul Parinte a vorbit aproximativ 10 minute in Limba Italiana, iar apoi discursul sau a fost tradus in diferite limbi. La sfarșit, Papa a salutat delegațiile prezente, in mod special delegația…

- Pe 13 mai 1981, la Vatican, turcul Mehmet Ali Agca, un mercenar fara orientare politica, membru al organizației teroriste ”Lupii Gri”, trage patru gloanțe in Papa Ioan Paul al II-lea, in incercarea de a-l asasina. Ranit, acesta scapa. Agca este eliberat in 2000, la staruința Suveranului Pontif, cu care…

- Oamenii prezenti pe Aeroportul Transilvania din Targu Mures, atat civili, cat si autoritati sau forte de ordine, s-au aratat extrem de emotionati de scurta vizita efectuata pe teritoriul judetului Mures de catre Papa Francisc. Prefectul judetului, Mircea Dusa, a afirmat ca este onorat de intalnirea…

- Madalina Iacob, reprezentanta Observatorului de la Antena 1 este cel mai tanar reporter acreditat la Vatican. La numai 25 de ani, Madalina s a aflat in avionul care l a adus pe Papa Francisc in Romania si a fost printre putinii jurnalisti care a avut sansa sa stea de vorba si sa se fotografieze cu Sfantul…

- Francisc, lider al bisericii catolice salutat ca o personalitate deschisa apropierii de comunitatile marginalizate sau, pana acum, chiar respinse de reprezentantii administratiei de la Vatican, a devenit inca de la numire un simbol in lumea muzicii, filmului si a revistelor pop.