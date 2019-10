Roxana Wring anunţă că demisionează din USR Roxana Wring, fost presedinte al USR Bucuresti, a anuntat pe Facebook ca a decis sa demisioneze din USR dupa ce a fost acuzata ca a colaborat cu Securitatea, mentionand ca va reveni in partid dupa o decizie definitiva si irevocabila a Justitiei prin care sa se arate ca nu a facut politie politica. "CNSAS a cerut instantei sa constate ca as fi colaborat cu Securitatea. Pentru mine este un soc. Nu am fost informata despre acest lucru. Nu am fost invitata vreodata sa dau vreo explicatie sau vreo clarificare. Am aflat neoficial despre asta si pur si simplu nu imi dau seama care este motivatia acestei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Roxana Wring nu mai este de astazi membru USR. Partidul nostru are criterii clare la admiterea membrilor și nu accepta foști colaboratori ai Securitații. La inscrierea in partid și candidatura la alegerile locale, Roxana Wring a dat o declarație pe proprie raspundere in care a susținut ca…

- CNSAS urmeaza sa trimita instantei documente privind colaborarea dintre Roxana Wring si fosta Securitate. Dupa ce informația a aparut în presa, USR a luat imediat decizia de a-i cere demisia.

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii urmeaza sa trimita instantei documentele privind colaborarea cu fosta Securitate Comunista a consilierului general Roxana Wring, presedinte al USR Bucuresti pana la demisia de pe 17 septembrie, au precizat surse din cadrul institutiei pentru…

- Informatia a fost facuta publica de stiripesurse.ro, care mentioneaza ca problemele acesteia cu CNSAS au inceput acum cateva luni, cand s-au cerut informatii despre acesta printr-o solicitare pe Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public. Suspiciunile in ceea ce o privesc…

- Un parinte din Bucuresti a postat pe Facebook despre sprijinul pe care doi politisti il au oferit in momentul in care acesta trebuia sa ajunga la spital, copilul sau fiind lovit la cap. Reactia Ministerului Afacerilor Interne nu a intarziat sa apara.

- Judecatorul Dana Garbovan, propusa de premierul Viorica Dancila pentru postul de ministru al Justitiei, demisioneaza din magistratura. „Azi, 26 august 2019, la ora 9:00, am inregistrat la Secția pentru judecatori a CSM solicitarea de a se lua act de demisia mea din magistratura”, a anuntat Dana Garbovan…

- Echipa masculina de handbal CSM Bucuresti a invins formatia rusa Spartak Moscova cu scorul de 38-26 (18-14), joi, in Sala Rapid, intr-un meci amical, potrivit paginii de Facebook a ''tigrilor''.