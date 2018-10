Roncoin, prima criptomoneda echivalenta cu leul Romanii interesati de monede digitale pot utiliza primul token Roncoin (RONC) ce ofera o paritate 1 la 1 cu leul romanesc (RON) si, implicit, protectie impotriva volatilitatii preturilor. Fiecare unitate RONC este sustinuta de un RON, investitia fiind 100% bazata pe activele reale din contul de rezerva al platformei Roncoin, ceea ce inseamna ca indiferent […] Roncoin, prima criptomoneda echivalenta cu leul is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

