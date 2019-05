ROMPREST a rămas fără lider: Florian Walter a MURIT!…. ….cel care a facut o avere uriașa din salubrizare publica și contracte ilicite cu statul, duminica, in jurul orei 22:00, a decedat. Avea doar 56 de ani. Cel care a fost investitor la Dinamo, Petrolul și Universitatea Cluj se afla in stare critica la Spitalul de Urgența Floreasca din București. Omul de afaceri suferise, joi, un atac cerebral, iar vineri fusese operat de doctorul Șerban Bradișteanu, informeaza digisport.ro. Walter s-a aflat in coma pana in seara cand a decedat. Cunoscut in special pentru prezența sa in lumea fotbalului, Walter a avut o viața foarte tumultoasa in lumea afacerilor,… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol si foto: timpuldevalcea.net

