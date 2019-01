Stiri pe aceeasi tema

- Patru romani risca sa intre in pușcarie, intre 6 luni și un an, și sa plateasca o amenda de pana la 150.000 de euro, pentru ca au taiat ”ca acasa” un porc, in Italia. Ei au fost denunțați de vecini, pentru cruzime fața de animale. Incidentul s-a produs in localitatea Lavinio, situata la cațiva kilometri…

