Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlanda de Nord a transmis vineri ca va organiza 29 de sectii de votare la alegerile europarlamentare din 26 mai, acestea afandu-se la sediile misiunilor diplomatice si birourile consulatelor.

- MAE a anunțat, joi, ca a organizat in strainatate un numar de 441 de secții de votare pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, precizand ca numarul secțiilor este unul record comparativ cu scrutinele de la europenele din 2007, 2009 și 2014 cand au fost organizate 190 de secții.CITEȘTE…

- Romanii din diaspora pot vota la europarlamentare in 441 de sectii deschise in afara tarii, arata ordinul ministrului roman de Externe, Teodor Melescanu, publicat, joi, in Monitorul Oficial. La acest scrutin, sunt organizate un numar record de sectii de votare, arata Ministerul Afacerilor Externe, prin…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) precizeaza ca nu detine atributii in infiintarea si organizarea sectiilor de votare din strainatate, astfel de demersuri tinand exclusiv de competenta Ministerului Afacerilor Externe. Precizarea MRP vine "ca urmare a numeroaselor solicitari primite din…

- Prefectura Suceava a inceput pregatirile pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul European, din data de 26 mai 2019. Prefectul judetului Suceava, Mirela Adomnicai, a precizat ca bugetul alocat pentru organizarea alegerilor europarlamentare la nivelul judetului Suceava este de 3,963 milioane…

- Instituția Prefectului-Județul Suceava a demarat pregatirile pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul European, din 26 mai 2019. Astfel, a fost emis Ordinul de Prefect nr. 106, din data de 5 martie 2019, privind constituirea Comisiei Tehnice Judetene Suceava pentru coordonarea activitatilor…

- Autoritatile din Republica Moldova au deschis un numar record de sectii de votare peste hotare, pentru alegerile parlamentare de duminica. Multe formatiuni politice si societatea civila sustin insa ca acestea vor fi insuficiente pentru cei peste 800.000 de cetateni moldoveni cu drept de vot aflati in…

- Guvernul a aprobat, vineri, o hotarare prin care a stabilit oficial ziua de 26 mai pentru alegerile europarlamentare si o alta referitoare la calendarul pentru alegeri, astfel ca pana in 28 martie trebuie depuse candidaturile. „Guvernul a adoptat cadrul general cu privire la alegerile pentru…