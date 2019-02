Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Turism s-a deschis astazi in Capitala iar ofertele cele mai tentante vin de pe litoral. Au aparut deja ofertele de Paste si de 1 mai, iar daca vreti sa prindeti reducerile, ar fi bine sa va grabiti, targul se inchide duminica.

- Romanii vor putea alege ofertele speciale cu discount-uri suplimentare de pana la 54% la cea de-a 41-a editie a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara, in perioada 21 - 24 februarie, la Romexpo. La editia de primavara a TTR participa peste 330 de companii din 15 tari - Bulgaria,…

- Valoarea voucherelor de vacanța emise anul trecut a ajuns la 250 de milioane de euro, potrivit informațiilor primite de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) de la Ministerul Finanțelor Publice, un nivel de aproape noua ori mai mare fața de 2017, dar sub cel de 400 de milioane de euro -…

- Afacerile din industria cinematografica depind de filmele si gusturile cinematografice ale clientilor, iar romanii sunt mari consumatori de filme cu supereroi. In cadrul Cine Globe, operator strain intrat pe piata locala in urma cu 5 ani, cele mai mari...

- Answear.ro, unul dintre cei mai mari retaileri de fashion online, intrat pe piata locala in urma cu 3 ani, a vandut articole de moda de peste 16 milioane de euro. 2018 a reprezentat o crestere substantiala de 75% fata de anul precedent, depasind cu...

- Numarul de innoptari inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din UE s-a situat la 3,1 miliarde, in urcare cu 2,2% comparativ cu 2017, cele mai puternice cresteri fiind inregistrate in...

- Romania ocupa in acest an locul 3 in Europa la productia totala de cereale, cu 31,890 milioane tone, si locul 4 la productia de griu, cu 10,247 milioane tone. La porumb, cu o productie de 18,9 milioane tone, si la floarea soarelui, cu 3,3 milioane tone, Romania se afla pe primul loc in Europa.

- Franța ocupa prima poziție in topul țarilor cele mai vizitate de turiști, cu 84,5 milioane de vizitatori anual, iar podiumul este completat de SUA și Spania, potrivit Organizației Mondiale de Turism.In ciuda faptului ca localnicii sunt descriși mai degraba ca neospitalieri și a limbii care…