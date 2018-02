Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Mai mulți secretari, eliberați din funcție…

- Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. Documentul a fost…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare. Proiectul prevede astfel: „Procedura…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- O adevarata lovitura de teatru! Chiar daca, inițial, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența a Guvernului, sute de romani urmau sa fie obligați sa plateasca un impozit de 10%, lovitura a fost contramandata de fostul Executiv.Odata cu intrarea in vigoare, de la 1 ianuarie 2018, a OUG nr.…

- RomaniaTV.net va transmite in direct declaratia presedintelui. Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgența a Guvernului…

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza la 1.900 lei lunar de la 1 ianuarie 2018 Guvernul a adoptat o hotarare prin care stabilește ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie…

- Proiectul ordonantei de urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor se afla in dezbatere publica, anunta Ministerul Afacerilor Interne.

- Pensiile din sistemul public nu vor mai putea fi cumulate de la 1 ianuarie 2018 cu cele de serviciu, potrivit unui act normativ ce a fost publicat recent in Monitorul Oficial, iar romanii care ar indeplini condițiile pentru acordarea mai multor drepturi de pensie vor trebui sa opteze intre ele. Cei…

- In conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat joi, prin Memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art.…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) va incepe dezvoltarea portalului dedicat informarii publice, aceasta fiind urmatoarea etapa in aplicarea Legii prevenirii, care a fost adoptata in Parlamentul Romaniei si promulgata de presedintele Romaniei in data de 22 decembrie…

- SALARIU 2018. Guvernul a adoptat o hotarare prin care stabilește ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri și alte adaosuri. Pentru un program complet…

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constituția Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin.(1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata,…

- Deputatii au adoptat, in sedinta plenului de vineri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor. Proiectul inițiat de PNL și USR a fost adoptat cu 184 de voturi “pentru” și 46 de…

- In sistemul public, romanii pot obține urmatoarele cinci feluri de pensie, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata parțiala, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Acestea sunt categoriile…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretele de promulgare a mai multor legi. Astfel, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat: * Decretul privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind…

- Ministerul Finantelor Publice pune in dezbatere publica astazi, 18 decembrie, procedura de avizare tehnica a noilor modele de aparate de marcat dotate cu jurnal electronic, conform celui mai recent comunicat emis de institutie. Proiectul de ordin reglementeaza in principal urmatoarele aspecte:…

- Voucherele de vacanta vor putea fi acordate de orice institutie publica, incepand de la 1 ianuarie 2018, iar pentru acest lucru sunt bugetate 1,7 miliarde de lei, a declarat, joi seara, ministrul Turismului, Mircea Dobre, in cadrul dezbaterilor din comisiile de buget-finante din Parlament. "Voucherele…

- Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta vor putea obține curand certificatul de concediu medical online, potrivit Proiectului de Ordonanța de urgența a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005.Citeste…

- Ministrul Finantelor Ionut Misa a declarat, vineri, in cadrul dezbaterilor din comisiile reunite de buget-finante ca din 83 de milioane de lei au mai ramas 3 milioane de lei in fondul de rezerva al Guvernului. Asta dupa toate amendamentele aprobate in ultimele zile si dupa majorarea cu 3 milioane lei…

- „Amendamentele pe care le-am depus la Legea educației fizice și sportului, au devenit lege! Miercuri, 13 decembrie 2017, in plenul Camerei Deputaților (camera decizionala), am votat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea si completarea Legii…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului privind plata defalcata a TVA, in forma modificata, a fost adoptata de Camera Deputatilor, urmand sa fie trimisa la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare.

- Pana acum, aveam reglementate detaliile in care se pot retrage banii doar pentru doua categorii de persoane, insa un act normativ recent al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) va introduce, din 2018, regulile de retragere a banilor pentru inca o categorie de persoane: cei ce se pensioneaza…

- Micii evazionisti ar putea scapa din vizorul procurorilor. Nu vor mai ajunge sa fie trimiși in judecata și condamnați, pentru ca procurorii vor avea posibilitatea sa renunțe la urmarirea penala impotriva acestora, daca vor considera necesar. Proiectul de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea…

- Senatul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 79/2017 referitoare la modificarea Codului fiscal, cunoscuta mai ales ca Revoluția Fiscala a Guvernului.Ordonanța de Urgența nr. 79/2017, privind modificarea Codului fiscal, are ca principala prevedere trecerea contribuțiilor de la angajat…

- Guvernul a inclus 14 noi substanțe stupefiante și cu efect psihotrop pe lista substanțelor interzise din Romania, in conformitate cu recomandarile Organismului International pentru Controlul Stupefiantelor al Organizatiei Natiunilor Unite. Masura a fost luata pentru a inaspri masurile de combatere a…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. "Singura problema care este reala, inca, in curs de rezolvare, saptamana…

- Initial, raportul pe noua forma a Codului Fiscal ar fi trebuit dat saptamana trecuta, insa a fost adoptarea acestuia a fost amanata pentru o saptamana. Motivul este ca partidele coalitiei de guvernnamant sunt dispuse sa modifice anumite prevederi fata de forma in care ordonanta de urgenta a fost…

- Lista normativelor este urmatoarea: - Ordonanta nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 06 ianuarie 2017, cu 60 de articole modificate/completate; - Legea nr. 2/2017 pentru…

- Revolutie fiscala din doua-n doua zile. Peste 200 de articole, schimbate in 11 luni Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) a prezentat, marti, o sinteza potrivit careia in perioada ianuarie-noiembrie 2017 un numar de 261 de articole din Codul Fiscal au fost modificate…

- Legea care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor, adoptata tacit in Senat Plenul Senatului a adoptat tacit, luni, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor declarate de utilitate publica, dupa ce aceasta…

- Șoferii care depașesc pe linia continua ar putea scapa de sancțiuni, dar doar in anumite situații, potrivit Propunerii legislative pentru completarea articolului 45 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice și care, pentru a se putea aplica, are nevoie…

- Acordarea dobanzilor se va face insa in aceleași limite de timp stabilite pentru restituirea taxelor. Vorbim deja de cateva luni de posibilitatea de a cere inapoi de la stat banii platiți in trecut pentru taxa speciala pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa…

- Numarul contribuțiilor sociale obligatorii va fi redus, incepand din 2018 pe care trebuie sa le plateasca angajatorii pentru propriii salariați, conform unui act normativ publicat vineri in Monitorul Oficial. Guvernul a redus, cu incepere din 1 ianuarie 2018, numarul contribuțiilor sociale obligatorii,…

- Guvernul va reduce, la 1 ianuarie 2018, numarul de contributii sociale obligatorii pe care trebuie sa le plateasca angajatorii pentru propriii salariati, conform unui act normativ publicat vineri in Monitorul Oficial, informeaza Romania TV.De anul viitor, vor exista doar trei contributii sociale obligatorii,…

- De anul viitor, vor exista doar trei contribuții sociale obligatorii, fața de șase, cate sunt acum, reiese din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Documentul a fost publicat vineri in Monitorul Oficial, astfel ca…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici ii cere ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sa initieze in regim de urgenta o ordonanta care sa suplimenteze fondul de salarii necesar acoperirii contributiei angajatorului “in vederea pastrarii salariilor in plata, asa cum reprezentantii Guvernului…

- BNR a cotat astazi un euro la 4,6495 de lei. Este cel mai scazut nivel de la darea in folosinta a monedei europene, informeaza Digi 24.Leul a inceput sa se devalorizeze masiv de marti, cand oficiali ai Guvernului au anuntat ca ordonanta de modificare a Codului fiscal urma sa fie votata in sedinta de…

- Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, adoptata de Guvern in data de 8 noiembrie, a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial. "Promovarea acestui act normativ este determinata în principal de necesitatea implementarii…

- Guvernul arata ca promovarea acestei Ordonante de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost determinata in principal de necesitatea implementarii masurilor din domeniul fiscal cuprinse in programul de guvernare, a elaborarii Legii bugetului asigurarilor…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, joi seara, la doua zile de la adoptarea de catre Cabinetul Tudose. Guvernul arata ca promovarea acestei Ordonante de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost…

- Documente atasate: Modificarea Codului Fiscal de la 1 ianuarie 2018. Ce prevede PROIECTUL GUVERNULUI Ministrul Finantelor, Ionut Misa, prezinta modificarile avute in vedere in Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal: Reducerea impozitului…

- Protestatarii s-au organizat pe o pagina de Facebook, ei spunand ca 8 noiembrie este Miercurea Neagra pentru economia Romaniei. „Pentru a carpi un buget pe care nu a fost in stare sa il gestioneze, Guvernul PSD-ALDE este capabil sa distruga economia libera a Romaniei. Modificarile Codului…

- Incepand cu prima zi a anului 2018, salariul minim brut pe economie ar urma sa creasca de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, conform unui Proiect de hotarare a Guvernului pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, ce a fost publicat recent in dezbatere publica de catre…

- Aproximativ 200 de persoane protesteaza, miercuri, in jurul orei pranzului, in Piata Victoriei, fata de propunerile de modificare a Codului fiscal, pachet legislativ ce va fi analizat in sedinta Guvernului, dupa ora 13.00. Protestatarii s-au organizat pe o pagina de Facebook, ei spunand…

- Camera Consultantilor Fiscali despre Split TVA: Nu este optional, va afecta orice persoana impozabila Proiectul de Lege aprobat de Senat creeaza doar impresia simplificarii platilor defalcate a TVA, dar, in fapt, va afecta orice persoana impozabila, chiar daca nu este obligata sa aplice sistemul, arata…

- Proiectul de Lege aprobat de Senat creeaza doar impresia simplificarii platilor defalcate a TVA, dar, in fapt, va afecta orice persoana impozabila, chiar daca nu este obligata sa aplice sistemul, arata Camera Consultantilor Fiscali, intr-un comunicat. Executivul a anuntat simplificarea…