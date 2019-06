Stiri pe aceeasi tema

- Sub egida detinerii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de catre Romania, in data de 11 iunie 2019, a avut loc la Bucuresti, seminarul international privind protectia animalelor in timpul transportului maritim, organizat de Comisia Europeana – TAIEX, in cooperare cu Autoritatea Nationala…

- Directorul executiv al Bancii Mondiale se afla intr-o vizita in Romania pentru a participa, la invitatia premierului roman, la Conferinta la nivel inalt privind rolul si statutul femeii in societatea moderna, organizata sub egida Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, in zilele de 29…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a organizat, la Bucuresti, in perioada 23 - 24 mai 2019, Reuniunea Sistemului reciproc de informatii privind protectia sociala (Mutual Information System on Social Protection) - MISSOC, in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului…

- Corespondentii Nationali CAF din cadrul Retelei Europene pentru Administratie Publica (European Public Administration Network - EUPAN) s-au intalnit, luni, la Palatul Parlamentului, evenimentul fiind organizat in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.…

- In contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, in perioada de 7 - 8 mai 2019, va avea loc intalnirea informala a Punctelor Europa pentru cetateni. Evenimentul se va desfasura la Bucuresti, la Sala Media a Teatrului National (TNB). La reuniune vor participa…

- Ministrii responsabili pentru economie, industrie, piata interna si IMM-uri din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, precum si din cele doua state membre ale Asociatiei Europene ale Liberului Schimb (Elvetia, Norvegia), se vor reuni la Bucuresti, la Palatul Parlamentului, in perioada 2-3…

- In perioada 26 - 27 martie 2019, a avut loc Reuniunea informala a ministrilor Transporturilor din Europa, in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul s-a desfasurat la Bucuresti, Palatul Parlamentului, si a fost prezidat de ministrul transporturilor,…