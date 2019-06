Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Europene, George Ciamba, a declarat, vineri, ca prezidarea mesei Consiliului Uniunii Europene a fost testul de maturitate al Romaniei si reconfirmarea atasamentului fata de proiectul european. Ciamba a vorbit despre succesul presedintiei romane la conducerea Consiliului si le-a…

- Consiliului Afaceri Generale a adoptat, marti, sub mandatul Presedintiei romane a Consiliului UE, Concluziile privind extinderea si procesul de stabilizare si asociere. "In cadrul ultimei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale sub mandatul Romaniei de Presedintie a Consiliului UE, prezidata…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene si-a fixat ca obiectiv esential promovarea combaterii eficiente a rasismului, intolerantei, xenofobiei, populismului, antisemitismului si descurajarea discursului bazat pe ura, a declarat marti premierul Viorica Dancila. "Presedintia romana a Consiliului…

- O tara nu se poate considera "membru complet" al Uniunii Europene daca nu a prezidat Consiliul UE, Romania indeplinindu-si acest rol "cu brio", a afirmat, marti, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, la conferinta "The Europe NEXT Project. A New Political Ambition for Europe". …

- ”Este lipsa de buna creștere. Este lipsa de patriotism”, a zis Liviu Dragnea. Viorica Dancila a declarat vineri, referindu-se la participarea la summitul UE de la Sibiu, din 9 mai, ca nu a fost invitata inca, intrebandu-se cum putem vorbi noi de unitate cand premierul Romaniei, care detine…

- Viorica Dancila a declarat vineri, referindu-se la participarea la summitul UE de la Sibiu, din 9 mai, ca nu a fost invitata inca, intrebandu-se cum putem vorbi noi de unitate cand premierul Romaniei, care detine presedintia rotativa, nu este prezent pentru a vorbi despre realizarile presedintiei…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene ia in calcul inclusiv scenariul anularii ideii de Brexit in urma unui al doilea referendum care ar putea fi organizat pe aceasta tema, a declarat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la finalul primei zile a reuniunii informale a ministrilor…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a inchis, la jumatatea mandatului, 80 de dosare, iar acest lucru arata "seriozitatea cu care Romania trateaza chestiunile europene", a afirmat, luni, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, conform agerpres.ro. El a vorbit in…