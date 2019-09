Stiri pe aceeasi tema

- Rezidentii din Uniunea Europeana au cheltuit, in medie, 377 de euro pentru un sejur turistic in anul 2017, pe ultimul loc in acest clasament fiind rezidentii din Romania, cu o medie de 135 de euro alocati pentru o vacanta, arata datele publicate marti de Eurostat. Cei mai cheltuitori europeni cand vine…

- Cei mai cheltuitori europeni cand vine vorba de vacante sunt rezidentii din Luxemburg, cu o medie de 769 de euro pentru o vacanta in anul 2017, urmati de rezidentii din Austria (641 de euro) si cei din Malta (633 euro). La polul opus sunt rezidentii din Ungaria (161 de euro pentru o vacanta in anul…

- Alte state membre cu preturi scazute la carne sunt Bulgaria (36% sub media UE), Lituania (29%) si Ungaria (25%). In contrast, cele mai mari preturi la carne din UE se inregistrau in Austria, cu 46% peste pretul mediu din UE, Luxemburg (42%), Franta (31%) si Belgia (26%). Comparativ, in anul 2017,…

- In mai, cele mai mari cresteri lunare ale productiei industriale au fost raportate in Danemarca (4,4%), Irlanda (2,3%) si Franta (2,1%), cele mai semnificative scaderi fiind in Finlanda (minus 2,9%), Romania (minus 1,9%) si Croatia (minus 1,7%).De asemenea, in luna mai, comparativ cu perioada…

- Prețurile la energia electrica din Romania, platite atat de consumatorii casnici cat și de cei non-casnici, sunt printre cele mai mici din Europa. La fel stau lucrurile și in ceea ce privește prețurile la gazul natural, conform datelor furnizate de Eurostat, organismul de statistica al Uniunii Europene.…

- Institutul de Statistica, Eurostat a realizat studiul anual privind nivelul prețurilor in țarile Uniunii Europene. Metodologia este clara. Prețurile din fiecare țara se raporteaza la media Uniunii Europene, atat la nivel general, cat și pentru o serie de categorii de marfuri și servicii. Anul trecut,…

- Prețurile alimentelor comercializate in Romania sunt cele mai mici din Uniunea Europeana, media fiind cu 34,6% mai mica, arata datele Eurostat, citate de Agerpres.ro. Situația vin in contextul in care inflația s-a ridicat la 4,1% in luna mai, Romania avand cea mai mare inflație din UE. Concomitent,…

- Romanii au platit in 2018 cele mai mici preturi din Uniunea Europeana pentru un cos de alimente din bauturi non-alcoolice comparabile, 66% din pretul mediu la nivelul UE. La polul opus sunt danezii care, pentru acelaşi coş de produse au plătit 130% din preţul mediu la nivelul UE,…