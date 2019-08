România se numără printre țările care vor prelua imigranți de pe nava Ocean Viking Aproximativ 356 de imigranți care se afla la bordul navei de caritate Ocean Viking vor fi debarcați în Malta și apoi relocați în mai multe țari europene, inclusiv România, a informat vineri Guvernul maltez, potrivit agenției DPA, citeaza Mediafax.



Ocean Viking, operata de organizațiile SOS Méditerranée și Doctori fara Frontiere, este blocata de mai multe zile pe mare dupa ce i s-a refuzat accesul în port.



"Malta a acceptat sa fie o parte a soluției acordate navei Ocean Viking", se arata într-un comunicat al Guvernului maltez.



Imigranții… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, care s-a oferit sa primeasca migranti de pe nava ONG-ului spaniol Open Arms, nu va mai participa la repartizarea acestora, intrucat ofertele celorlalte cinci state din UE care au mai acceptat sa preia acesti migranti sunt suficiente, dar oferta Romaniei va fi retinuta pentru o ocazie viitoare,…

- Cele cinci state care vor primi migrantii de pe nava Open Arms, respectiv Franta, Germania, Luxemburg, Portugalia si Spania, vor anunta fiecare cate persoane vor prelua si vor decide cum vor efectua transferul lor din Italia.Dupa mai multe zile de asteptare din cauza refuzului ministrului…

- Șase state, printre care și Romania, s-au oferit sa preia imigranții aflați la bordul navei caritabile Open Arms, care nu a primit permisiunea de a acosta in porturile italiene, a anunțat premierul Italiei, Giuseppe Conte (foto), potrivit Mediafax. Potrivit oficialului italian, cei aproximativ 150 de…

- Nava ONG-ului spaniol Open Arms, care avea la bord 107 migranti recuperati din Marea Mediterana, de mai bine de doua saptamani, ii va debarca pe acestia in portul spaniol Algeciras, de unde vor fi redistribuiti in sase state ale UE care au acceptat sa-i primeasca, printre care si Romania, a anuntat…

- ​​Șase țari UE, printre care și România, si-au manifestat disponibilitatea de a primi o parte dintre cei 147 de imigranți de pe nava ONG-ului Proactiva Open Arms, care se afla de joi în largul insulei italiene Lampedusa, a anunțat premierul Italiei, Giuseppe Conte, citat de AFP. „Franța,…

- Comisia Europeana a anuntat, miercuri, ca a fost gasita o solutie la nivel european pentru debarcarea celor 131 de migranti salvati pe mare si blocati de mai multe zile la bordul navei Gregoretti, transmite AFP. Cinci state membre - Franta, Germania, Portugalia, Luxemburg si Irlanda - au acceptat sa…

- Creștere vertiginoasa a prețului porcilor in viu și a carcaselor de porc, ajungand de la 380 lei/100 kg, preț inregistrat la sfarșitul lunii februarie a acestui an, la 680 de lei/100 kg in saptamana 27 mai – 2 iunie, potrivit datelor publicate de Comisia pentru Evaluarea Carcaselor. In comparație cu…

- Comisia Europeana a adresat miercuri un avertisment Ungariei si Romaniei cu privire la existenta unei abateri semnificative de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) in 2018 si a recomandat Consiliului sa sfatuiasca cele doua tari sa-si corecteze aceasta deviatie. Comisia…