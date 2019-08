Stiri pe aceeasi tema

- ​La 1 ianuarie 2019 populatia rezidenta a fost de 19,4 milioane de persoane, în scadere cu 125.500 persoane fata de 1 ianuarie 2018, a transmis joi Institutul Național de Statistica. Cauza principala a acestei scaderi o reprezinta sporul natural negativ (numarul persoanelor decedate depasind numarul…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele cinci luni ale anului in curs, 1,621 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 2,4% (39.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza…

- Sunt peste cinci milioane de pensionari in Romania, arata datele Institutului Național de Statistica. In primul trimestru al lui 2019, au fost inregistrate 5,180 milioane de persoane care primesc pensie in țara noastra, in scadere cu doar 17.000 fața de același interval al anului trecut. Dintre aceștia,…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,401 miliarde euro in perioada ianuarie-mai, cu 32,6% mai mare fata de cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In ianuarie-mai 2018, deficitul de…

- Populatia rezidenta a Romaniei era de 19,5 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2018, sporul natural fiind negativ, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, potrivit AGERPRES.11 iulie a fost marcata de Organizatia Natiunilor Unite ca fiind Ziua Mondiala a Populatiei,…

- Populatia rezidenta a Romaniei era la 1 ianuarie 2018 de 19,5 milioane Arhiva Foto: Wikipedia.org. Populatia rezidenta a României era la 1 ianuarie 2018 de 19,5 milioane de locuitori, sporul natural fiind negativ, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica.…

- Populatia rezidenta a Romaniei era de 19,5 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2018, sporul natural fiind negativ, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, AGERPRES. 11 iulie a fost marcata de Organizatia Natiunilor Unite ca fiind Ziua Mondiala a Populatiei,…

- "Eu constat aici, poate dupa aceea discutam cu AEP, ca desi ne imputinam natural, asa cum ne-ati spus, la referendumul din 2012 erau pe liste 18,2 milioane, iar la referendumul din 2019 suntem 18,9 milioane. Adica sunt cu 700.000 mai multi inscrisi pe listele electorale, desi ne spuneti ca din cauza…