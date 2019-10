Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, i-a raspuns astazi lui Justin Ștefan, actualul secretar general al LPF, cel care criticase in termeni duri naționala și Federația dupa victoria reușita de Romania in Insulele Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4).…

- Romania a invins aseara in Insulele Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4), iar ProTV, canalul care a transmis meciul, a inregistrat audiențe remarcabile. Vezi AICI totul despre meciul Insulele Feroe - Romania 0-3Urmatorul meci e cu Norvegia, pe 15 octombrie, de la ora 21:45, liveTEXT…

- Gabi Balint s-a declarat nemulțumit de jocul Romaniei cu Feroe, chiar daca „tricolorii” s-au impus cu 3-0, in preliminariile EURO 2020. Vezi AICI totul despre meciul Insulele Feroe - Romania 0-3Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP. ...

- Romania a caștigat cu Feroe, 3-0, in preliminariile EURO 2020, dupa un joc dezamagitor timp de 75 de minute. Vezi AICI totul despre meciul Insulele Feroe - Romania 0-3Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Pro TVVezi AICI…

- Viorel Moldovan (47 de ani), antrenorul celor de la Chindia Targoviște, a comentat, in direct la GSP Live, victoria reușita de Romania in Insulele Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT pe…

- Alexandru Mitrița, 24 de ani, a reușit primul gol in tricoul primei reprezentative in victoria reușita in Insulele Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Vezi AICI totul despre meciul Insulele Feroe - Romania 0-3Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la…

- „Tricolorii” se pregatesc pentru deplasarea in Insulele Feroe, iar atmosfera este pozitiva in cantonamentul echipei naționale. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45. Meciurile…

- UEFA a decis ca România vs Norvegia din preliminariile Euro 2020 sa se joace fara spectatori, însa copiii sub 14 ani pot intra gratis la meciul de pe Arena Naționala, informeaza frf.ro. Confruntarea are loc pe 15 octombrie, de la ora 21:45. Cine are acces pe stadionCopiii…