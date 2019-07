Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi, in continua crestere. Plus de 15% in iunie 2019, fata de iunie 2018. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iunie 2019 cu +15.04% fata de iunie 2018, atingand un volum de 14.082 unitati, anunta ACAROM. Pe primele 6 luni din 2019, numarul autoturismelor…

- Se inmatriculeaza mai multe autovehicule comerciale noi. Vezi statisticile ACAROM. Inmatricularile de vehicule comerciale noi in Uniunea Europeana au crescut in mai 2019 cu +8.5% fata de mai 2018, ajungand la un volum total de 230,357 unitati. Per total 5 luni din 2019, inmatricularile de vehicule comerciale…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (UE) au crescut cu +0.1% in mai 2019 fata de mai 2018, pana la 1,4 milioane unitati, dar, la 5 luni, scaderea este de 2,1%, potrivit datelor transmise de ACAROM. Romania a inregistrat cel mai mare avans din luna mai, la nivelul UE.Pe…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (UE) au crescut cu +0.1% in mai 2019 fata de mai 2018, pana la 1,4 milioane unitati, dar, la 5 luni, scaderea este de 2,1%, potrivit datelor transmise de ACAROM.

- Romania, locul 16 in Europa la inmatricultarile de autoturisme noi. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +0.1% in mai 2019 fata de mai 2018, atingandu-se un nivel de 1,400,518 unitati. Pe primele cinci luni din 2018, in UE, au fost inmatriculate 6,737,491 autoturisme…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 0,4% in aprilie 2019 fata de aprilie 2018, atingandu-se un nivel de 1.303.787 unitati. Pe primele patru luni din 2018, in UE, au fost inmatriculate 5.336.703 autoturisme noi, ceea ce reprezinta o scadere cu 2.6% comparativ cu perioada…

- Romania a inregistrat in primul trimestru a doua mare crestere economica din Uniunea Europeana, de 5,1% fata de aceeasi perioada a anului 2018, fiind devansata de Ungaria, care a consemnat un avans de 5,2%, potrivit datelor publicate miercuri de biroul european de statistica, Eurostat.Fata…

- Procedura ANI - „o aiureala la momentul respectiv” Declarații de presa susținute de Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, la finalul ședinței Biroului Executiv al Partidului Național Liberal: Iohannis: Romanii au șansa sa iși exprime opțiunea la aceste alegeri, au șansa sa iși exprime opțiunea…