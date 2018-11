Stiri pe aceeasi tema

- Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, se afla in China, pentru o vizita oficiala ale carei scopuri principale sunt reducerea deficitului comercial si promovarea Romaniei ca destinatie de investitii.

- Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a avut miercuri o intrevedere, la Dubai, cu reprezentanții companiilor romanești care participa la GITEX 2018, cea mai importanta manifestare expoziționala din Orientul Mijlociu in domeniul ICT. In cadrul…

- Oficialii guvernamentali romani, aflati intr-o vizita oficiala in Turcia, au stabilit cu presedintele Recep Tayyip Erdogan depasirea pragului de 10 miliarde de dolari in schimburile comerciale dintre cele doua tari, anunta marti ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Senatorul PNL de Ilfov Nicoleta Pauliuc critica in termeni duri modificarile propuse de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat la Programul Start-up Nation și cere demisia acestuia. „Ii cer ministrului Ștefan-Radu Oprea sa repuna Ilfovul pe harta finanțarilor prin Start-up…

- Fabricarea unor produse de calitate mai buna, cu o durata de viata mai mare si care sunt mai usor de reparat si reciclat reprezinta o noua abordare care trebuie sprijinita atat la nivel european, cat si la nivel national, a spus Stefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Stefan-Radu Oprea, a declarat vineri, la Targu Mures, in cadrul unei intalniri cu beneficiari ai programelor de finantare ale ministerului, ca are plangeri de la solicitantii de credite cum ca ar fi priviti in Romania ca potentiali…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, a declarat vineri, la Targu Mures, in cadrul unei intalniri cu beneficiari ai Start Up Nation, ca acest program reprezinta ideea de renastere a spiritului antreprenorial in Romania. "Start Up Nation este incontestabil vedeta…