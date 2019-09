Stiri pe aceeasi tema

- ​Echipa feminina a României s-a calificat, vineri, în semifinalele Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Nantes (Franta), dupa ce a învins formatia Frantei cu scorul de 3-0, scrie Agerpres.Elizabeta Samara, Bernadette Szocs si Daniela Dodean Monteiro au adus…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins duminica, la Budapesta, reprezentativa Estoniei, cu scorul de 3-1, in al treilea meci din grupa C a Campionatului European, anunța news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-23, 30-32, 25-19, 25-21, dupa 120 minute de joc. In primul meci al zilei,…

- Eurostat: Bulgaria si Romania au cel mai mare procent de nasteri la tinere sub 20 de ani. In Uniunea Europeana (UE) in 2017, majoritatea primelor nașteri (92%) au fost pentru femei cu varste cuprinse intre 20 și 39 de ani. Alte 4% din primele nașteri au fost pentru femei cu varsta sub 20 de ani, iar…

- Organizatorii estimeaza ca din total participanților, 20% sunt din județul Cluj, 20 % din strainatate, iar restul de 60% venind din toata România. Și anul acesta, au fost prezenți participanți din peste 100 de țari ca, Anglia, Olanda, Franța, Belgia, Austria, Polonia, Ungaria, pâna la…

- ​Jucatoarea franceza de tenis Alize Cornet, favorita numarul 2, a fost eliminata în optimile de finala ale turneului WTA de la Palermo (Sicilia), dotat cu premii totale în valoare de 250.000 de dolari, fiind învinsa în doua seturi, 7-5, 6-4, de germanca Anna-Lena Friedsam, într-o…

- In 2018, populatia a crescut in 18 state membre si a scazut in zece. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Malta (plus 36,8 la mia de rezidenti), Luxemburg (plus 19,6 la mie), Irlanda (plus 15,2 la mie), Cipru (plus 13,4 la mie), Suedia (plus 10,8 la mie), Slovenia (plus 6,8 la mie), Belgia…

- In statele membre ale Uniunii Europene, 56% din persoanele cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani au folosit anul trecut retelele de socializare, cel mai ridicat procent fiind in Danemarca, Belgia, Suedia, Marea Britanie, Cipru, Malta, Finlanda, Olanda, Ungaria, Luxemburg, Estonia, Romania si Letonia,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 465 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 118 locuri de munca pentru: ajutor bucatar, asistent comercial, brutar, bucatar, casier, cofetar, consilier vanzari, dulgher, electrician de reparatii frigidere,…