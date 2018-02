Stiri pe aceeasi tema

- Romania conduce cu 2-0 in disputa contra Canadei, primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup, la Cluj Napoca. Sorana Cirstea a caștigat lejer primul meci al zilei cu Carol Zhao, scor 6-2, 6-2, in mai puțin de o ora. Irina Begu a avut un meci mai dificil cu Bianca Andreescu, avand nevoie de set decisiv.…

- Medicul Stefan Irimia, care a consultat-o pe Simona Halep la Cluj-Napoca, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca jucatoarea de pe locul 2 WTA se simte mult mai bine si urmeaza sa mai faca un RMN, dupa care va pleca, luni, la Doha, titreaza News.ro. “Simona se simte mult mai bine. Aseara s-a antrenat…

- Sub privirile Simonei Halep, Begu s-a impus in doua ore si 38 de minute. In primul meci al zilei, Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Carol Zhao, locul 138 WTA. Duminica sunt programate, de la ora 12.00, meciurile Irina Begu – Carol Zhao, Sorana Cirstea – Bianca Andreescu…

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Carol Zhao, locul 138 WTA, in primul meci al intalnirii Romania – Canada, care se disputa la Cluj-Napoca, in Grupa Mondiala II a Cupei Federatiei. Romanca a avut putine probleme cu numarul 1 canadian. Un singur break cedat…

- SORANA CIRSTEA - CAROL ZHAO LIVE la FED Cup. ONLINE STREAM Digi Romania - Canada - VIDEO. Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta…

- ROMANIA-CANADA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT la FED CUP 2018 Sala Polivalenta din Cluj este cea mai potrivita locatie pentru desfasurarea unui meci de Fed Cup considera jucatoarea de tenis Simona Halep, care a sosit miercuri seara pe aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, pentru a sustine echipa…

- Petre Apostol Astazi si maine, la Sala Polivalenta din Cluj, echipa Romaniei se va confrunta cu selectionata Canadei, in prima runda din cadrul Grupei Mondiale a II-a din competitia de tenis feminin pe natiuni – Fed Cup, organizata de Federatia Internationala de Tenis. Dupa ce a patruns, la inceputul…

- Echipa de tenis a Romaniei va intalni in acest weekend echipa Canadei, cu care se va confrunta in Cupa Federatiei. Spectatorii prezenti la meciurile cu Canada de Fed Cup vor primi din partea Dr. Oetker stegulete tricolore si carduri speciale cu echipa Romaniei pentru autografe. Sorana Cirstea, locul…

- Sorana Cirstea este optimista inaintea meciul cu Canada. Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, cea care va disputa primul meci din cadrul intalnirii cu Canada, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, care are loc la Cluj, sambata și duminica, spera ca va putea sa aduca primul punct pentru echipa Romaniei.…

- ucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, cea care va disputa primul meci din cadrul intalnirii cu Canada, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, care are loc la Cluj in acest weekend, spera ca va putea sa aduca primul punct pentru echipa Romaniei. ''Sunt extrem de incantata sa fiu aici la…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunta instituirea unor restrictii de circulatie cu ocazia desfașurarii evenimentului ”Fed Cup: Romania – Canada”, in perioada 10 – 11 februarie 2018, la Sala Polivalenta. Astfel, circulația rutiera va fi restricționata pe Aleea Stadion, in zilele de 10 februarie,…

- Naționala de Fed Cup a Romaniei joaca, in weekend, impotriva reprezentativei Canadei, pe teren propriu, turul I din cadrul Grupei Mondiale II a competiției. Tricolorele conduse de Florin Segarceanu au șansa calificarii in Playoff-ul pentru Grupa Mondiala principala.

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, le-a vizitat, joi, la antrenament, pe jucatoarele din echipa de Fed Cup a Romaniei, care intalneste in acest weekend Canada, la Cluj-Napoca. “La antrenamentul din aceasta dupa-amiaza, Mister le-a urmarit la treaba pe Irina Begu si Sorana Carstea, s-a fotografiat…

- Jurnalista canadiana Caroline Anderson a fost impresionata de frumusețea Salinei Turda! Aceasta a venit la Cluj pentru meciul de Fed Cup dintre Romania si Canada care se va disputa in Sala Polivalenta in acest weekend. Caroline este editor

- Bianca Andreescu are 17 ani, s-a nascut in Canada din parinti romani si va juca pentru echipa statului nord-american in confruntarea cu Romania, din cadrul Fed Cup. Desi evolueaza abia de un an in competitiile senioarelor, tanara sportiva cu origini romane a uimit prin ascensiunea ei si a fost desemnata…

- Simona Halep a venit la Cluj-Napoca, marti seara, dar va sta numai în tribuna la meciul din Fed Cup contra Canadei. ”Îmi pare foarte rau ca nu pot sa joc, dar sunt prezenta pentru ca îmi doream foarte mult sa fiu la echipa, îmi doream…

- BREAKING NEWS Simona Halep a ajuns la Cluj! Sunt speranțe sa joace contra Canadei Simona Halep a ajuns marti seara la Cluj. Numarul 2 mondial a declarat dupa ce a aterizat pe aeroportul clujean ca incearca un tratament revolutionar ca sa joace contra Canadei. Chiar daca Ana Bogdan a fost…

- Florin Segarceanu: "Ne pare rau ca Simona nu va intra pe teren, Ana Bogdan a evoluat bine in ultima perioada" Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup, Florin Segarceanu, a declarat, ca Romania se poate apropia in acest sezon de finala Cupei Federatiei tinand cont de jucatoarele valoroase pe care le…

- Jucatoarea de tenis Raluca Olaru a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda ca impreuna cu colegele sale din echipa de Fed Cup a Romaniei doreste sa ofere "spectacol, dar si o victorie" publicului din Cluj-Napoca in meciul cu Canada din primul tur al Grupei Mondiale II. "In tenis trebuie sa iei adversarul…

- Sorana Cirstea a ”explodat”: ”Romania nu in Simona Halep”. Sportiva din Targoviște are și alte nemulțumiri: ”Pe noi nu ne-a ajutat nimeni”. Sorana Cirstea (27 de ani) e deranjata ca toata lumea plange absența Simonei Halep din echipa Romaniei care va infrunta Canada la sfarșitul saptamanii. „Romania…

- Ana Bogdan, 86 WTA, a confirmat convocarea in lotul de Fed Cup. "Pot confirma ca am fost convocata si maine (marti - n. red.) voi pleca spre Cluj. Momentan nu pot da mai multe detalii", a declarat Ana Bogdan. Ana Bogdan are un inceput de an de-a dreptul spectaculos, cu victorii in fata…

- Florin Segarceanu, noul capitan nejucator al echipei de Fed Cup, a dat detalii despre starea de sanatate a Simonei Halep. Simona Halep se relaxeaza dupa Australian Open 2018. "Ma refac alaturi de noul meu prieten" FOTO "Simona Halep este in perioada de recuperare. Are probleme la glezna.…

- Cele mai bune jucatoare de tenis ale Canadei, Eugenie Bouchard (121 WTA) si Francoise Abanda (126 WTA) nu fac parte din echipa convocata pentru meciul cu Romania, din primul tur al Grupei Mondiala II a Fed Cup, potrivit site-ului federatiei canadiene de profil. Capitanul nejucator Sylvain…

- Simona Halep va face parte din echipa de Fed Cup a Romaniei, la meciurile cu Canada, conform anunțului facut de Federația Romana de Tenis. Astfel, noul capitan-nejucator al echipei Romaniei, Florin Segarceanu, le-a convocat pe: Simona Halep (2 WTA), Sorana Cirstea (36 WTA), Irina Begu (37 WTA) și Raluca…

- Eugenie Bouchard (locul 81 WTA) nu va face deplasarea in Romania pentru meciul din Fed Cup dintre fetele noastre și Canada. Jucatoarea canadiana a refuzat sa vina in Romania și a ales ca in respectiva perioada sa participe la un turneu demonstrativ la New York, anunța Tennis Life. ...