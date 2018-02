Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a punctat datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica conform carora Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7%, cea mai mare din Uniunea Europeana, lucru care „arata viabilitatea programului de guvernare si ca trebuie sa mergem, in continuare, pe…

- Un roman consuma in medie 2,2 kilograme de ciocolata pe an. Insa pe fondul cresterii puterii de cumparare a lor, consumul de ciocolata a prins aripi, astfel ca piata de profil va atinge in acest an un nivel istoric, ce ar putea depasi granita de 5 miliarde de lei (aproximativ un miliard de euro).

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, conform primelor estimari ale Institutului National de Statistica (INS). In ultimul trimestru din 2017, fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria bruta si de 7% pe seria…

- Devenita, in anul 2006, primul operator regional din Romania, ca urmare a deservirii concomitente a doua județe – Cluj și Salaj, Compania de Apa Someș S.A. a inregistrat in

- Subsidiara din Romania a companiei americane Delphi Packard a anuntat recent ca va inchide fabrica din orasul Moldova Noua, invocand lipsa fortei de munca din regiune. Delphi Packard este cel mai mare angajator din Moldova Noua. La 1 ianuarie 2018, Delphi avea 824 de angajati, cu 700 mai putin decat…

- Naționala de Fed Cup a Romaniei joaca, in weekend, impotriva reprezentativei Canadei, pe teren propriu, turul I din cadrul Grupei Mondiale II a competiției. Tricolorele conduse de Florin Segarceanu au șansa calificarii in Playoff-ul pentru Grupa Mondiala principala.

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut…

- Un numar de peste 15 proiecte imobiliare de mari dimensiuni au fost finalizate in Romania, in ultimele 18 luni, si toate beneficiaza de o certificare sustenabila, indiferent ca este vorba de BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sau LEED (Leadership in Energy and…

- Expansiunea companiilor low-cost pe piata locala a dus anul trecut la o crestere cu 23% a traficului de pasageri, comparativ cu 2016, arata datele Asociatiei Aeroporturilor din Romania. Astfel, traficul de pasageri de pe cele 17 aeroporturi din Romania a depasit pragul de 20 de milioane de pasageri.…

- Pe Facebook, Mihaela Nedelcu Luncan a adaugat fotografii cu mesajul: „Cu Transcarpatic. Foarte tare trenul asta privat! Chiar nu merita oboseala si riscul de a face 7-8 ore pe drum, cu masina. Din pacate, nu circula decat pe rutele Bucuresti-Brasov-Sighisoara-Alba Iulia-Deva-Arad si Bucuresti-Constanta…

- Mihai Save, CEO al Savemob, companie ce se ocupa de restaurari si reconditionari de mobila, iar pentru urmatorul an are un obiectiv maret: sa transforme afacerea, care in 2016 a avut o cifra de afaceri de 180.000 de euro, intr-una cu rulaje de 1 milion de euro. Cum vrea sa faca asta si cum se restaureaza…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski, a facut, intr-un interviu acordat Gazeta Prawna, o declarație surprinzatoare, aratand ca nu este de dorit pentru Polonia sa aiba o rata de creștere similara cu cea din țara noastra. "Nu pacatuiesc spunand ca, pentru Polonia, ar fi mai bine…

- Economia Romaniei prezinta semne de supraincalzire, iar unii indicatori macroeconomici s-au deteriorat in ultimele trimestre. Inseamna ca vine criza? Un raspuns la o intrebare care vine tot mai des din piața il incearca o analiza a OTP Bank ce compara punctul in care economia naționala se afla in 2008…

- „Volatilitatea structurii fiscale din aceste ultime luni, resimtita cel mai puternic de sectorul IT, ne pune intr-o situatie foarte delicata. Pe de o parte, validam cu colegii din afara planuri importante de crestere a centrului de suport, pe de alta parte negociem tot cu ei modele de compensare a pierderilor…

- Pe baza unor criterii de performanta stabilite in functie volumului fondurilor atrase, din diverse surse, pentru cheltuieli de capital, in perioada 2007- 2016, organizatia URBANIZEHUB a alcatuit un top al celor mai performante zece administratii publice locale din Romania, intre care si municipiul Targoviste.…

- Un oraș din România a fost inclus într-un top al celor mai frumoase localitați europene de publicația The Daily Telegraph, care citeaza Asociația Agenților de Turism din Japonia (JATA).

- Romania TV, burtiera: Protestatarii forteaza gardurile jandarmilor. Postul insista ca protestatarii ii huiduie pe jandarmii "aflati acolo sa ii apere si pe ei. De ce sa faci asta?" "Oameni in toata firea urla la jandarmi." Antena 3 insista la randul sau pe "imbranceli intre protestatari si jandarmi"…

- Volume semnate de scriitorii Ileana Vulpescu si Dan Brown si unul de teste pentru obtinerea permisului de conducere auto se numara printre cele mai vandute carti in 2017, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de Compania de Librarii Bucuresti....

- Potrivit ultimelor date ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) in 2017 numarul autoturismelor second hand inmatriculate pentru prima data in Romania a crescut cu pete 75%. Astfel, daca in 2016 au fost aduse in tara 297.290 de autoturisme second hand din strainatate,…

- Cartograful ceh Jakub Marian a realizat o harta europeana a fumatului in randul barbatilor. Tarile cu cei mai inraiti fumatori sunt cele din vestul continentului si cateva dintre cele din sudul Europei, in timp consumul de tigari in randul barbatilor este redus in nord-est. Romania se situeaza la…

- Cei sase inculpati din dosarul celei mai mari capturi de droguri din Romania, patru cetateni lituanieni, un columbian si unul de origine marocana au fost condamnati, miercuri, la pedepse cuprinse intre 18 si 19 ani de inchisoare, decizia instantei nefiind insa definitiva.

- Turoperatorul Paralela 45 a inregistrat un volum de vanzari de 50 milioane euro in 2017, in creștere cu 25% fața de anul anterior, datorita cererii tot mai mari de circuite și sejururi in strainatate și in Romania, dar și deschiderii de noi puncte de lucru in București și in țara.

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74- fata de 2016, pana la jumatate de milion de unitati. "Cel mai mare nivel al pietei a fost atins in 2008, cand s-au inregistrat 300.000 de unitati. De cealalta parte, cel mai slab an…

- Potrivit deputatului PSD de Alba, Ioan Dirzu, in pofida tuturor obstacolelor politice sau de alta natura, guvernarea Partidului Social Democrat a realizat țintele importante in economie. „Acestea sunt rezultate extrordinare care arata ca industria din Romania funcționeaza din plin, ajutata și stimulata…

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- In ultimele zile ale anului ce tocmai s-a incheiat, o serie de organizații maghiare din Romania au obținut mai multe finanțari record, de mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar.Potrivit agenției Rador, sumele sunt alocate din bugetul…

- Executivul ungar a adoptat, in ultimele zile ale anului trecut, o hotarare de guvern in urma careia mai multe organizații maghiare din Romania vor beneficia de un sprijin financiar record, mai mult de 100 milioane de euro. Banii sunt alocati din bugetul pe anul trecut al statului vecin.

- Timișoara este orașul secundar din Romania in care s-au mutat cei mai mulți oameni in perioada 2001 – 2011, fiind urmat de Cluj-Napoca, Iași și Constanța. De altfel, și inainte de 1989, capitala Banatului era cel mai atractiv oraș din țara. Marius Cristea, expert senior pe dezvoltare urbana in cadrul…

- Am pregatit mai jos, o lista cu sase dintre cele mai frumoase sate din Romania. Asa ca, in cazul in care planuiesti o escapada de weekend si nu stii ce destinatie sa alegi, inspira-te. Orice ai alege, nu poti gresi! 1. Sirnea Sirnea e un sat parca iesit din romanele lui J.R.R. Tolkien. E un satuc din…

- Emigrarea din cauza saraciei este principala cauza, iar Teleormanul va fi judetul cel mai pustiit in absenta deciziilor salvatoare. Sociologii sunt ingrijorati pentru ca zonele mai putin dezvoltate se depopuleaza rapid, scrie gazetaromaneasca.com. „Oamenii nu au locuri de munca si incearca sa migreze…

- Prime brute subscrise – asigurari generale + asigurari de viata Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) au atins, in primele noua luni ale anului, 5,78 miliarde lei, in creștere cu 1% fața de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurarilor de…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei”, Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in primele unsprezece luni ale anului cu 1,7%, la 21.318 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Categoria…

- Romania a obtinut anul acesta o productie record de 14,5 mil. tone de porumb, o recolta care a plasat Romania pe locul intai in topul celor mai mari producatori de porumb din UE, potrivit datelor Eurostat, arata Ziarul Financiar.

- Prestigioasa publicația de economie Bloomberg a avut in ediția online un articol de prima pagina care vorbește pe scurt despre contradicțiile din economia Romaniei. Jurnaliștii subliniaza faptul ca in ciuda unei creșteri economice record pentru spațiul economic, realitatea de pe teren in țara noastra…

- Intreaga proprietate, care insumeaza peste 9.540 de metri patrați, este ofertata la 27,8 milioane lei (exclusiv TVA). La aceasta se adauga un spațiu comercial de 118 metri patrați, cu 676.245 lei (exclusiv TVA). In Cluj-Napoca, la fel ca in alte orașe principale din țara, marile fabrici au fost inlocuite…

- Businessurile antreprenorilor romani au avut o evolutie pozitiva anul trecut, cand economia locala a cunoscut o crestere de 4,8%. Practic, averea cumulata a celor mai bogati romani s-a majorat cu 1,36 miliarde de euro, o crestere aproape dubla fata de editia precedenta, cand averile insumate au crescut…

- Inainte de inceperea sedintei ordinare de marti a Consiliului Local Municipal, primarul Gheorghe Falca a facut o informare cu privire la impactul modificarilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului. Dincolo de nemultumirea legata de pierderea de 16 milioane de euro anual pe…

- Aflata în Marea Neagra, în noaptea de luni spre marți, la circa 35 de kilometri de țarmul României, travers de Eforie, persoanele aflate la bordul unei nave au cerut ajutor. Ambarcațiunea a fost identificata ca fiind „Ilyada 55”, botezata așadar dupa epopeea…

- Potrivit unui comunicat al Eurostat din 17 noiembrie 2017, Romania figureaza pe luna septembrie a anului curent in fruntea statelor care au inregistrat cele mai mari scaderi ale volumului productiei fata de luna precedenta in sectorul constructiilor (-4,6% la noi, fata de -3,8% Ungaria si -2,4% Slovacia,…

- "In Jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni, frontiere, minoritați", de Lucian Boia, "Testamentul lui Abraham", de Igor Bergler, sau cel de-al doilea volum "Jamila Cuisine" de Geanina Staicu-Avram, se situeaza pe locuri fruntașe in topul celor mai vandute titluri la Targul…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a crescut in primele zece luni cu 3,9% fata de perioada similara de anul trecut, la 19.476 unitati, potrivit datelor furnizate de : ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania).…

- "Bonusurile la angajare nu sunt o inovatie in recrutare, ele practicandu-se de multi ani pe pietele internationale, dar in Romania discutia este de data recenta si nu sunt un fenomen raspandit. La nivelul managementului senior, preferinta este mai degraba spre negocierea unui pachet avantajos de iesire,…

- Exporturile de armament in acest an sunt in creștere cu 20%, situandu-se la 120 de milioane de dolari, anunța Romarm, care estimeaza o creștere a livrarilor și pe piața interna de 15%, fața de 5% cat s-a inregistrat anul trecut.

- "In cazul Romaniei, Comisia Europeana a stabilit ca nu a fost adoptata nicio actiune efectiva ca reactie la recomandarea facuta de Consiliul Uniunii Europene in iunie". In acest context, Comisia Europeana "propune Consiliului UE sa adopte o recomandare revizuita adresata Romaniei pentru a corecta devierea…

- Organizatia ecologista Greenpeace solicita lansarea unei investigatii privind o posibila incercare de ascundere a unui accident nuclear, in contextul depistarii unor concentratii mari de particule radioactive in Europa, dar Rusia a negat acuzatiile ca ar fi la originea incidentului, relateaza Romania…

- Industria de leasing financiar a inregistrat in primele noua luni din acest an o crestere de 14% a bunurilor finantate, respectiv 7,627 miliarde de lei (1,7 miliarde de euro), a declarat marti Bogdan Speteanu, presedintele Asociatiei Societatilor Financiare - ALB Romania, potrivit Agerpres.

- Turismul romanesc este in creștere cu aproximativ 10% in 2017, conform datelor oficiale, iar numarul total al turiștilor care aleg destinații din Romania se estimeaza ca va depași in acest an 12 milioane, o valoare care nu a mai a fost atinsa din anul 1990, susține prim vicepreședintele Asociației…

- Pentru oamenii de afaceri, 'febra' cumparaturilor care a cuprins Romania in ultimii ani a facut ca o mare parte din investitii sa se axeze pe consum. Asa s-a ajuns ca cele mai multe firme infiintate intre 2013-2017 sa aiba comertul drept principal domeniu de activitate. O evolutie semnificativa o…