- Directorul executiv al Centrului Internațional Antidrog (CIADO), Gigel Lazar, a declarat, luni, ca la nivel național se observa o tendința de scadere a varstei tinerilor consumatori de droguri, fiind in tratament inclusiv copii de 10 ani. In privința dealerilor, varsta a scazut la 14 ani. Directorul…

- Productia de gaze a Romaniei a fost mai mica cu 3,7% fata de cea din anul 2017.Principalul producator de gaze din UE ramane Marea Britanie, cu 40,6 miliarde de metri cubi anul trecut, in scadere cu 31,5%. Urmeaza, pe locul doi, Olanda, cu 32,3 miliarde de metri cubi, in scadere cu 16,3%.La…

- Asociatia Merci Charity Boutique deruleaza un program gratuit de profilaxie dentara si tratament non-invaziv pentru aproape 1.000 de copii din comunitati marginalizate din judetul Tulcea si din Bucuresti, potrivit unui comunicat al asociatiei. "In perioada 1 iulie 2019 - 29 februarie 2020,…

- KMG International a sprijinit actiunea cabinetului stomatologic mobil "Zana Mercilutaldquo; din luna iulie, desfasurata in mai multe zone rurale din judetul Constanta, oferind tratament stomatologic gratuit pentru peste 150 de copii ce provin din localitatile Mihai Viteazu, Independenta si alte sate…

- Simona Halep a vorbit, în cadrul ceremoniei de prezentare a trofeului câștigat la Wimbledon, despre dorințele sale pentru viitor. Simona a declarat ca spera ca un milion de copii din România sa mearga la tenis și sa devina campioni, pentru a putea fi sarbatoriți pe Arena Naționala.…

- Romania a fost anul trecut pe locul patru in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de petrol, cu 3,6 milioane de tone, in scadere cu 2% fata de anul anterior, potrivit unui raport realizat de compania britanica BP la nivel mondial. Principalul producator din UE a fost Marea Britanie, cu 50,8…

- Prin coordonarea politicii pentru tineret de la nivel european, instituțiile europene transmit practic faptul ca responsabilitatea pentru dezvoltarea armonioasa a tinerilor in societate trebuie asumata la nivel formal. Din statisticile europene rezulta ca sunt societați precum cea suedeza sau irlandeza…