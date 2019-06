Stiri pe aceeasi tema

- Romania a obținut o noua victorie la Campionatul European U21! Tricolorii au surcalsat Anglia cu 4-2, toate golurile fiind marcate in repriza a doua.George Pușcaș a deschis scorul, din penalti, iar Ianis Hagi și Florinel Coman cu o dubla au inchis tabela. Romania este aproape de semifinale…

- Romania lui Mirel Radoi este mica doar prin prisma varstei. Nationala de tineret a reusit un scor surprinzator la debutul la EURO 2019. S-a impus cu 4-1 in fata selectionatei Croatiei, prin golurile reusite de Puscas, Ianis hagi, Baluta si Adrian Petre, potrivit mediafax."Ma asteptam la forta…

- Tabela de marcaj de pe stadionul din San Marino a fost deschisa repede. In minutul noua George Puscas a deviat in centrul careului, fundasul Benkovic a atins mingea cu mana, iar jocul a fost intrerupt dupa consultarea VAR. Centralul Bobby Maden a consultat VAR-ul, dupa care a indicat penalty. Puscas…

- Ianis Hagi este "un jucator cu un potential urias", estimeaza site-ul goal.com cu cateva zile inainte de startul Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino. "Calificarea in semifinale va fi extrem de dificila, tinand cont de forta adversarelor, dar echipa lui Mirel…

- Ministerul Tineretului si Sportului va organiza sambata, la Baza Sportiva Snagov, un meci de fotbal intre o echipa a MTS si una formata din reprezentanti ai Comisiei Europene, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Bogdan Matei. "Sambata avem o partida intre o echipa a Ministerului…

- Simona Halep și Monica Niculescu le intalnesc azi, in semifinalele Fed Cup 2019 Romania - Franța, pe Caroline Garcia si Kristina Mladenovic ➤ Partida incepe in jurul orei 18.00 ➤ Meciul la dublu este LIVE TEXT pe www.digi24.ro și LIVE VIDEO pe DigiSport 1 și www.digisport.ro

- Viitorul vs FCSB propune și duelul celor mai valoroși fotbaliști romani nascuți in anul in care Romania bifa ultima prezența la Campionatul Mondial: Ianis Hagi, Florinel Coman și Dennis Man. In aceasta seara nu se joaca doar confruntarea Viitorul vs FCSB sau cea dintre Hagi și Gigi Becali. Meciul propune…

- George Pușcaș, 22 de ani, a inscris un gol de senzație in victoria reușita de Romania pe teren propriu cu Insulele Feroe, 4-1, in preliminariile EURO 2020. Atacantul lui Palermo a vorbit la finalul partidei despre lupta pentru calificarea la Europeanul de anul viitor. „Ma bucur foarte mult ca am marcat…