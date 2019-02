România, ATACATĂ cibernetic din Rusia. Confirmarea a venit de la Microsoft Aceste atacuri nu se limiteaza la companiile in sine. De foarte multe ori se extind la organizatii civice, ONG-uri si institutii de stat, ce au legatura cu democratia, integritatea electorala si care sunt adesea in contact cu oficiali guvernamentali. Atacurile asupra organizatiilor au vizat 104 conturi de angajati din posturi sensibile din Romania, Belgia, Franța, Germania, Polonia și Serbia. Specialiștii in securitate cibernetica spun ca hackerii fac parte din grupul Strontium, un grup care a aparut inițial sub anonimat in anul 2007 și sta la baza atacurilor cibernetice care au avut loc in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

