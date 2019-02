Stiri pe aceeasi tema

- Romania are rezerve de 1 miliard de barili de titei, aceasta fiind o resursa de mare valoare care ar trebui valorificata, a spus Spencer Coca, country manager Mazarine Energy, in cadrul evenimentului ZF Power Summit, potrivit mediafax. „Pentru Romania, exista o veste foarte buna si nu ar trebui…

- Premierul a anuntat ca vrea ca tara noastra sa adere la zona euro in anul 2024, dar astazi indeplinim doar doua criterii dintre cele patru obligatorii ca sa renunțam la leu. Într-un raport oficial al Comisiei pentru adoptarea euro, România mai are de rezolvat peste 30 de probleme structurale,…

- Fregata australiana HMAS Ballarat a confiscat peste 2,1 tone de hașiș și 345 kilograme de heroina in cursul unor operațiuni antipiraterie desfașurate la inceputul saptamanii in Marea Arabiei, au anunțat sambata Forțele navale australiene, potrivit agenției de știri Dpa, citata de Mediafax. Drogurile,…

- Banca Angliei a impiedicat reprezentanti ai lui Nicolas Maduro sa retraga aur in valoare de 1,2 miliarde de dolari, dezvaluie Bloomberg, aplicandu-i o noua lovitura presedintelui venezuelean, care depune eforturi sa-si pastreze autoritatea, relateaza CNN.

- Cotațiile barilului de petrol sunt in scadere. Pe data de 10 ianuarie 2019, la ora 15,30 pe contractele futures, bursa din Londra a afișat o cotație de 61,19 dolari pe baril, cu 0,25 dolari, respectiv 0,41% mai mic decat la inceputul zilei de tranzacționare.

- Autor: Stelian ȚURLEA La inceputul anului 2009, in toata lumea se transmitea o știre senzaționala: un jaf cu elicopterul la Stockholm. Mai multi hoti au folosit un elicopter pentru a fugi dupa un jaf spectaculos. Raufacatorii au spart un depozit de bani din Stockholm, de unde au sustras mai multi saci…

- Aseara, la implinirea unui an de proteste neintrerupte in Zona libera de corupție, “Va vedem din Sibiu” a lansat o declarație. Se cheama “Aici incepe Europa. Declarația de la Sibiu” – și e un document la care comunitatea din Sibiu a muncit mult, cateva luni, tocmai pentru a reuși ceva scurt & sintetic.…

- Cum a ramas mai puțin de o luna pana la Craciun, in intreaga lume pregatirile sunt in toi. Primul pe lista este bradul, pe care cei mai nostalgici il impodobesc din noiembrie, și pentru care marile orașe ale lumii se intrec in a-l decora. Așa s-a intamplat și la Munchen, orașul care a stabilit un adevarat…