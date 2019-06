Stiri pe aceeasi tema

- "Romania este o democrație vie și vibranta, in care cetațenii sunt activ dedicați apararii libertații, pastrarii și respectarii regulilor și principiilor unui stat de drept autentic, precum și continuarii luptei impotriva corupției; Romanii iși doresc aprofundarea integrarii in Uniunea Europeana,…

- El a adaugat ca pentru atingerea mai rapida a acestor obiective este necesara organizarea de alegeri parlamentare anticipate in acelasi timp cu alegerile locale de anul viitor. "O sa mergem in Parlamentul European sa-i reprezentam pe toti romanii, indiferent unde locuiesc si unde lucreaza.…

- Klaus Iohannis, a susținut joi, 9 mai a.c., la Sibiu, declarații de presa, la inceputul Summitului informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana. Va prezentam in continuare transcrierea unor declarații de presa: Jurnalist: Domnule Președinte, puteți in discuțiile informale, ridica…

- Participarea la referendumul consultativ pe Justitie, din 26 mai, este „vitala pentru recredibilizarea Romaniei”, a declarat, vineri, senatorul PMP, Traian Basescu, pe Facebook. „Exista momente, ce-i drept foarte rare, cand popoarele trebuie sa fie deasupra elitelor politice pentru a-si salva tara.…

- Fostul premier Mihai Tudose, mesaj inainte de debului campaniei electorale. Acesta vine cu cu o serie de avertismente dure pentru cetațeni, atenționandu-i sa nu se lase pacaliți."Incepe campania electorala. Luna aceasta o sa vedem foarte mulți candidați care descopera strazile, piețele sau…

- La finalul intalnirii de sambata, 7 aprilie, de la Casa Culturii din Targu Neamt, europarlamentarul PNL, Siegfried Muresan ne-a acordat in exclusivitate un scurt interviu. Suntem egali in Europa -De ce credeti ca romanii ar trebui sa fie mandri ca sunt cetateni europeni? In primul rand pentru ca asta…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lia Olguța Vasilescu, citeaza un raport Eurostat, mentionand ca, in luna februarie, romanii au avut bani sa cumpere mai mult."EUROSTAT consemneaza ca, in februarie, Romania a avut a treia cea mai mare creștere din Uniunea Europeana in privința comerțului cu amanuntul.…

- Un barometru publicat de Europa FM arata ca PSD se clatina din temelii la apropiatele alegeri europarlamentare. In perioada 23-26 mai, cetatenii din statele membre UE vor alege, prin vot direct, noul Parlament European. Alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European se vor desfasura pe…