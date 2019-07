Romania ar putea cumpara tancuri Leopard 2 din Germania Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a confirmat, vineri, ca exista discutii cu reprezentantii Agentiei Europene de Aparare (EDA) pe tema achizitiei de catre Armata Romana a unor tancuri de lupta modelul Leopard 2, insa acestea, spune el, "au o componenta preponderent tehnica in acest moment".



Les a aratat ca "acest proiect a fost promovat de EDA in anul 2016, in contextul Initiativei UE privind punerea in comun si partajarea capabilitatilor pentru aparare".



"Este prematur sa vorbim la acest moment despre concretizarea proiectului derulat de Agentia Europeana de Aparare… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

