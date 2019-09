România a pierdut un loc în ierarhia mondială a Raportului de Progres Social Romania se afla pe ultimul loc in randul tarilor UE, desi se afla pe locul 45 din cele 149 tari analizate la nivel mondial, cu un scor general de 74.81. In perioada 2014-2019, Romania a ocupat locul 51 in 2014, 50 in 2015, 42 in 2016, 44 in 2017 si 2018, 45 in 2019. Doar in 2016, Romania a reusit sa devanseze Bulgaria, in restul anilor analizați ne-am aflat constant pe ultimul loc din UE. Progresul social reprezinta capacitatea societatii de a asigura nevoile de baza ale cetatenilor, de a asigura calitatea vietii lor si de a crea conditiile ca fiecare persoana sa isi atinga potentialul. Progresul… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BIFE-SIM 2019, targ internațional de mobila, echipamente și accesorii, iși deschide porțile intre 12 și 15 septembrie 2019 la ROMEXPO! Targul este organizat conceptual in 6 saloane care vor facilita accesul vizitatorilor in zonele care ii intereseaza in mod deosebit și le vor permite alegeri informate…

- ​​Serena Williams, Ashleigh Barty și Johanna Konta s-au calificat, vineri, în optimile de la Flushing Meadows, dupa ce au obținut victorii destul de ușoare, în doua seturi. Anastasija Sevastova este cel mai important nume care a parasit competiția, dupa ce a fost învinsa de Petra Martic.Serena…

- Asociatia Pro Consumatori, organizatie de utilitate publica, cu o activitate de peste 29 de ani in domeniul protectiei consumatorilor, infiinteaza Fondul national de subscriptie publica pentru sustinerea Campaniei nationale de informare si educare a consumatorilor „Stop 5G”. Aceasta subscriptie publica…

- Producatorul de la Mioveni si-a consolidat pozitia in UE deasupra unor marci precum Hyundai, Nissan (colegul de alianta), KIA si Seat. Dacia a reusit sa bata Nissan, KIA si Hyundai chiar si in Europa de Vest, in primele sase luni din 2019, conform datelor furnizate de ACAROM (Asociatia Constructorilor…

- Romania continua sa dețina cel mai inalt nivel al inflației din Uniunea Europeana, conform datelor prezentate de oficiul european de statistica – Eurostat. Astfel, in luna iunie, inflația in țara noastra a fost de 3,9%, iar dupa noi se situeaza Ungaria, cu 3,4% și Letonia, 3,1%. Rata anuala a inflației…

- Cu 3,9%, Romania este din nou campioana inflației in Uniunea Europeana, in luna iunie, urmata de Ungaria cu 3,4% și Letonia cu 3,1%, informeaza Eurostat, conform Mediafax.Inflația in zona euro a fost in 1,3%, in creștere fața de 1,2% in mai, iar in uniune a fost 1,6%, la fel ca in luna mai.…

- Este a sasea luna consecutiva in care Romania are cea mai mare inflatie anuala din Uniunea Europeana.Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a ramas stabila in luna iunie 2019 la 1,6%, in timp ce in zona euro inflatia a crescut usor pana la 1,3%, de la un nivel de 1,2% inregistrat…

- Incepand de astazi, datorita Mastercard și partenerilor sai - Banca Transilvania, Edenred, Monese, Revolut și UniCredit Bank - consumatorii romani vor putea beneficia de posibilitatea de a plati prin serviciul Apple Pay, care va ajuta la simplificarea și securizarea plaților mobile. De asemenea, in…