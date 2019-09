Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a obtinut o victorie de palmares, 3-1 (25-21, 19-25, 25-18, 25-23) cu Portugalia, miercuri, la Montpellier, in ultimul sau meci din Grupa A a Campionatului European de volei masculin 2019, dar a ratat calificarea in optimi. Romania, la primul sau Campionat European…

- Tricolorii aveau nevoie de o izbanda cu 3-0 pentru a-și asigura fara dubii avansarea in „optimi". Ei au caștigat insa ieri primul meci la CE dupa 30 de ani. O hora palpitanta in trei a fost necesara pentru a se stabili ocupanta locului 4 din Grupa A, ultimul calificant in optimile de finala ale Campionatului…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins miercuri, la Montpellier, reprezentativa Portugaliei, cu scorul de 3-1, in ultima partida din grupa C a Campionatului European. Tricolorii au incheiat insa pe ultimul loc in grupa (3 puncte) si au ratat optimile de finala.

- Naționala masculina de volei a Romaniei are nevoie miercuri, de la ora 15:00, de un succes cu 3-0 in fața Portugaliei in ultimul meci din Grupa A a Campionatului European pentru a prinde locul 4 și a se califica in optimile de finala. Pana acum, tricolorii au cedat in toate partidele disputate, cu…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Grecia cu scorul de 3-1 (23-25, 26-24, 27-25, 25-21), luni, la Montpellier, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European de volei masculin din Belgia, Olanda, Slovenia si Franta. Tricolorii au suferit al patrulea esec consecutiv, dupa doua ore…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a reusit sambata prima sa victorie la Campionatul European 2019, 3-1 (25-23, 21-25, 26-24, 25-22) cu Ungaria, in Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, in Grupa C a competitiei.

- Romania U21 si Franta U21 se vor intalni, azi, de la ora 22:00, in ultimul meci din Grupa C a Campionatului European. Inaintea acestei confruntari, „tricolorii mici” au maximum de puncte si au la dispozitie trei variante pentru a se califica in semifinale.

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a sustinut in aceasta seara al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino.Tricolorii mici au intalnit la Cesena reprezentativa Angliei, iar partida a fost una extraordinara, aducandu le romanilor a doua victorie din competitie, una…