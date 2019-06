Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiul militar multinațional se numește Saber Guardian 2019 și se va desfașura in perioada 3-24 iunie in Romania, Ungaria și Bulgaria. La conducere se afla Forțele Terestre ale Statelor Unite ale Americii din Europa și Statul Major al Forțelor Terestre ale Armatei Romaniei. „SG19…

- Datele statistice sunt valabile pentru tarile Uniunii Europene si cele ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia.Luna trecuta, au fost livrate in Europa aproximativ 1,34 milioane de vehicule, fata de 1,35 milioane de unitati…

- Numarul total de ovine si caprine a crescut la nivel national cu 1,8%, in 2018 fata de anul anterior, Romania clasandu-se astfel pe locul patru in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste efectivele din aceasta rasa, cu 11,69 de milioane de capete, dupa Marea Britanie, Spania si Grecia, reiese din…

- Veniturile Bulgariei din turism au urcat cu 6% anul trecut, la 8,4 miliarde de leva (aproximativ 4,29 miliarde de euro), a anuntat marti ministrul Turismului, Nikolina Angelkova, transmite Novinite. In perioada 2015-2018, veniturile de pe urma vizitatorilor straini au urcat cu 34%, a adaugat oficialul…

- Intr-o statistica dezvaluita de Eurostat se poate observa ca Romania este a treia țara din Europa la numarul de capete de oi, 10,154 milioane. Este intrecuta doar de Spania, cu 15,85 milioane de capete și de Marea Britanie, cu 22, 966 milioane. Sub noi se afla Grecia, cu 8,47 milioane de capete și Franța,…

- Exporturile de animale vii ale Romaniei au scazut in 2018 cu 11,4%, acestea totalizand 375,8 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica potrivit https://www1.agerpres.ro Circa jumatate din exporturile de animale vii de anul trecut (173,9 milioane euro)…

- La nivelul UE nivelul mediu din 2016 era de 23 euro pe ora, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).Cele mai ridicate rate de compensare a angajatilor se inregistreaza deseori in zonele metropolitane ale capitalelor din Uniunea Europeana. Exceptiile…

- Romania a exportat anul trecut cereale in suma de 1,018 miliarde euro in tarile Uniunii Europene, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Peste jumatate din aceste exporturi (577,9 milioane euro) au avut ca destinatie Spania, Italia si Germania. Astfel, in Spania…