- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a evidentiat, in prima zi a Conferintei de Securitate de la Munchen, rolul pe care Initiativa celor Trei Mari il poate juca in consolidarea Uniunii Europene si a parteneriatului transatlantic, indeosebi in actualul context global, marcat de transformari…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, in calitate de invitat de onoare, sambata, 16 februarie a.c., la cea de-a 55-a editie a Conferintei internationale de Securitate de la Munchen, Republica Federala Germania. Presedintele Romaniei va deschide, in calitate de inalt reprezentant al statului…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, a declarat joi, inaintea reuniunii informale a ministrilor afacerilor externe din UE (Gymnich), ca aceasta intalnire reprezinta o ocazie buna pentru a discuta nu doar despre celebrarea Parteneriatului…

- Spania, Germania, Franța și Marea Britanie l-au avertizat pe șeful de stat venezuelean Nicolas Maduro ca trebuie sa organizeze alegeri anticipate in termen de opt zile, altfel statele europene il vor recunoaște oficial pe liderul opoziției, Juan Guaido, care s-a autoproclamat zilele trecute „președinte…

- Europarlamentarul Monica Macovei i-a pus intrebari incomode ministrului Justiției Tudorel Toader, la audierile din Comisia LIBE. Macovei spune ca reprezinta doleanțele poporului roman care iese in strada. „Imi apar țara și nu o defaimez! Imi apar țara spunand adevarul pe care il cer și oamenii in Piața!…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A inceput tambalaul. Semn ca s-a intrat in linie dreapta in campania prezidențiala. Aproape sarind peste europarlamentare. Și ce vedem? Ca unul dintre protagoniști a fost luat la ținta. Dacian Cioloș. Nu-i plang de mila. Cu atat mai mult cu individul este o reincarnare a…

- Ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei romane la UE s-a desfasurat, joi seara, la Bucuresti, la Ateneul Roman, in prezenta a numerosi politicieni romani dar si a liderilor Uniunii Europene. Presedintii Comisiei Europene – Jean-Claude Juncker, Consiliului European -Donald Tusk, Parlamentului European…